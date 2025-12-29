鹿児島市出身のプロゴルファー勝みなみ選手が、子どもたちにゴルフを教えるイベントが開かれました。

勝みなみ選手は今シーズン、国内外でのツアー32試合に出場しました。

夏の全英オープンでは2位、10月に中国で行われた女子ゴルフ世界最高峰のツアー「ビュイックLPGA上海」でも2位と好成績を残しました。

きょう29日のイベントは、子どもたちにゴルフの楽しさを知ってもらおうと開かれたものです。

2回目の今回は、県内の小学生から高校生まで20人が参加し勝選手からスイングやフォームを教わりました。

(鹿児島市から 中学3年)「バーディーを取ったら落ち着くなどメンタル面(のアドバイス)は役立つと思った。とても分かりやすくて良かった」

(霧島市から 小学5年)「パターの練習方法が参考になった。勝みなみ選手と一緒にプレイすることが目標」

(勝みなみ選手)「(子どもたちに)自分もそうなりたいと、さらにやる気を持ってもらいたいという気持ち。自分の中で良いシーズンだといえるシーズンがまだ過ごせていないため、まずは優勝をして流れを作ることが2026年の一番のキーポイント」

勝選手は2月から始まるアメリカツアーに参加します。

