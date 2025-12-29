富士山女子駅伝は３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場の７区間、４３・４キロで行われる。

２９日は区間エントリーが発表され、１０月の全日本大学女子駅伝と“２冠”を目指す城西大は１区に兼子心晴（４年）、２区に本間香（きょう、１年）を配置。全日本で本間は１区、兼子は２区を走り、共に区間賞＆区間新記録の快走でチームの流れを作った。特に本間は好調で、赤羽周平監督は「区間賞は最低、区間新記録まで挑戦させたい」と期待を込めた。

最長区間の５区（１０・５キロ）は全日本の最終６区で、トップと１分１７秒差をひっくり返して大逆転優勝を決めた主将の金子陽向（ひなた、４年）が登録。赤羽監督は「非常に状態が良い。全日本が終わってから、５区を走る練習を集中してやってきた」と長い距離の練習を積んで、ばっちり調整。競技人生の集大成として、さらなる激走が期待される。

１０月の全日本大学女子駅伝、城西大は２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。ただ今季の最大目標は、富士山女子駅伝との“２冠”だ。赤羽監督は「“２冠”は今季の最初から子どもたちが言っていることですし、何も変わらず、プレッシャーに感じている様子もない」とチームの好調ぶりを明かす。

２連覇を狙う立命大、前回２位の大東大、前回８位で７連覇を逃しリベンジに燃える名城大など、し烈を極める優勝争いを勝ち抜く。

◇城西大

１区 兼子 心晴（４年）

２区 本間 香（１年）

３区 本沢 美桜（２年）

４区 世古 凪沙（１年）

５区 金子 陽向（４年）

６区 窪田 舞（１年）

７区 大西 由菜（１年）

補欠 高橋 葵（４年）

補欠 沢井 風月（３年）