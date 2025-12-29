ハロプロ、30周年プロジェクト始動 第1弾はストリーミング配信【報告全文】
ハロー！プロジェクトの公式サイトが、29日に更新。2026年から2028年にかけての活動について、節目となる周年イヤーを軸とした『Hello! 30th Anniversary Project』を展開していく中で、第1弾として、来年、ハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信を開始する予定であると伝えた。
【画像】ついに解禁？ハロプロ、30周年プロジェクト始動
サイトでは「ハロー！プロジェクトは、2028年に「結成30周年」を迎えます。またモーニング娘。は「公式誕生日」から起算し、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎えます。これらの節目を見据え、2026年から2028年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間と位置づけ、皆さまからの長年のご支援に感謝を込めるとともに、次なる未来へ向けた新たな歩みを、段階的に進めてまいります」と報告。
続けて「その第一弾として、来年、ハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信を開始する予定です。また、夏にはトヨタアリーナ東京にて「ハロ！コン 2026」の開催を予定しております」と伝えた。
この発表を受け、ファンからは「ついにサブスク解禁？」「サブスク解禁が告知されとる！」などといった歓喜の声が広がっている。
■全文
いつもハロー！プロジェクトへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、2026年から2028年にかけての活動につきまして、節目となる周年イヤーを軸とした『Hello! 30th Anniversary Project』を展開していくことをお知らせいたします。
ハロー！プロジェクトは、2028年に「結成30周年」を迎えます。またモーニング娘。は「公式誕生日」から起算し、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎えます。
これらの節目を見据え、2026年から2028年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間と位置づけ、皆さまからの長年のご支援に感謝を込めるとともに、次なる未来へ向けた新たな歩みを、段階的に進めてまいります。
その第一弾として、来年、ハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信を開始する予定です。また、夏にはトヨタアリーナ東京にて「ハロ！コン 2026」の開催を予定しております。
以降2028年までの期間において、動画コンテンツでの発信やM-line (ハロー！プロジェクトOG)とのコラボレーションなど、「Hello! 30th Anniversary Project」として周年を記念したさまざまな企画を順次展開していく予定です。各企画の詳細につきましては、決定次第、改めてご案内いたします。
引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
