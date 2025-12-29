秋田市・八橋運動公園でのスタジアム整備をめぐり、12月24日、県・秋田市・ブラウブリッツ秋田が、事業をどう進めるかについての協議を再開しました。



協議は非公開でしたが、協議終了後に3者を代表して取材に応じたブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長と報道機関との質疑応答の様子です。





【協議で確認した点は？】

「一定の方針が出たことについて関係者の皆様に感謝。市の財政状況は理解。調査いただいたものはハイスペックなもの。“民間”としては全体の事業費を落としたりすることも含めて迅速に協議を行っていく方向性になったかなと」





【市側はクラブに“稼ぐ”ことを求める意見もあるが？】「クラブ（単体）というよりは民間（全体）という捉え方をしている。クラブというよりも民間で一緒にやっていくことで感じている。精一杯やっていきたい」【協議はどういう方向性に進めることができたか？】「県・市が連携して…だったり、そこに民間を…という部分だったり、三位一体となる“秋田一体”の整備に向けてコミュニケーションをとりながら迅速に進めていくことが大事」【協議ではクラブが多く発言しているように見受けられたが？】「市から報告をもらい詳細を聞いた」【どんな部分の詳細を？】「国の補助金の部分など」【クラブはいくら資金を出せるのか？】「クラブが主となり民間の方々と一緒に資金を集めていく構図」【市側からは資金確保の遅さに指摘があったが？】「決して（資金確保の動きを）やっていなかったわけではない。民間の立場からすると、主体・仕様・役割が分かり、そこに寄付をしたいという形になる。ここからがそのフェーズ」【いくら資金があるかわからなければどんなものをつくるかもわからない面もあるが、確保できる金額の見通しを示さなかった理由は？】「どんなものができるのかが大切。例えば投資家の考え方でいくと、“どんなものができるか”に対して寄付をする。そこが決まってからが資金集めのスタート」【民設の可能性は？】「前提条件がどうなるか。“こういうかたちなら民設もあり得る”という点を詰めていきたい」【次回の協議でスケジュール面での話し合いは？】「年明け早々にまずは（県・秋田市・ブラウブリッツ秋田の）3者で会う機会をつくって、意見を集約することを共有した」【いつまでに何を決めるイメージなのか？】「細かな部分はこれから詰めなければならない。来年2月にクラブライセンスの申請があるので、そこまでに何かしらの進展があることが一つ大きなポイント」【協議やスケジュールに対してJリーグ側からの反応は？】「今のところ特に。市からの報告をリーグに伝えて、そこからご意見をいただけるのではないか」【どのような手法で資金確保を進めるのか？】「企業からであれば企業版ふるさと納税のスキームがある、クラブからその方法を自治体にお願いするのも一つの（資金確保の）窓口になるのかなと。あるいはクラブ側で団体をつくったりという部分もあるなど、様々なかたちでニーズを広げていきたい」【年明けいつ頃から動くのか？】「年明けですね。年明けに何かしらの部分はお伝えできるかなと」【資金確保はどう企業に説明していくのか？】「（対象の企業は）県内外。クラブの存在意義や価値は、秋田県における社会課題を解決できる糸口、突破口という部分もある。持続可能なまちづくりにはスタジアムが一つの大きな起爆剤になる。そういったところをしっかり示していきたい。J1に上がることでいろんな文化・教育・医療・福祉、様々な部分においてクラブが貢献できるのではないか。そういった部分を説明させていただき。賛同をいただきたい」