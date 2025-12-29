Image: Sweetleaff公式

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

パリッとしたスーツに革靴で決める朝から、週末にトレッキングシューズで山頂を目指す日まで。足元に必要なのは、状況に応じた快適さです。

空気圧を調整し、幅広い靴をオーダーメイドのような履き心地へと変えるのが「エアポンプ搭載インソール」です。

こちらの製品のプロジェクトが終了時期が迫ってきたため、リマインドも兼ねてその特長をご紹介していきます。

足裏に「空気の層」をつくる技術

Image: Sweetleaff公式

底が薄いビジネスシューズや、硬い安全靴。それらを「ハイテク化」するのが本製品の役割です。その心臓部にはエアポンプシステムを搭載。低反発フォームやゲルではなく、文字通り「空気」の力がクッションになります。

空気の弾力が着地時の衝撃を吸収し、足裏全体へ圧力を分散。立ち仕事や外回りで感じる「足のズシンとした重み」に対して、空気でアプローチして負担を和らげようとの発想はユニークです。

指先1つで「無段階」のフィット感調整

Image: Sweetleaff公式

使用感は、まさにオーダーメイドのよう。指でポンプを数回押すだけで、フィット感が変化します。

たとえば、下り坂が続くトレッキングでは空気を多めに入れて衝撃に備え、日常のオフィスワークでは少し抜いてリラックスする、といった使い分けが可能です。

右足はちょっと強めに、左足は緩めに、なんて調整ができるのは地味にうれしいポイント。ちなみに、ポンプは土踏まずのアーチ部分にあるので、歩いているときに異物感が少ないのもよく考えられています。

台湾の匠とドイツ素材の安心感

Image: Sweetleaff公式

ギミックだけじゃなく、つくりもしっかりしています。

ベースとなるヒールカップは、台湾で30年の実績を持つメーカー「BIOSUZU社」が設計。

カップが踵をしっかりホールドし、不安定な山道でも確かな歩行をサポートします。

素材にはドイツBASF社製の高耐久素材「Elastollan®」が使われていて、触った瞬間に「あ、これいいヤツだ」とわかる質感です。

表面は抗菌仕様の素材で、手洗いもOK。毎日使うモノだからこそ、清潔に保てるのは大事ですよね。身体を支える土台として、スペック的にも申し分ない仕上がり。

手持ちの靴に入れるだけで、履き心地をアップデートできるこのアイテム。気になった方はプロジェクトが終了する前に詳細をチェックしてみてください。自分の足に「最適解」を見つける楽しさ、味わってみませんか ？

【特許技術を搭載】空気圧でフィット感を無段階調整。台湾の匠が創る次世代インソール 5,165円 26%OFF machi-yaで見る

＞＞【特許技術を搭載】空気圧でフィット感を無段階調整。台湾の匠が創る次世代インソール

Image: Sweetleaff公式

Source: machi-ya