結婚報告を行ったDOMOTOの堂本光一に音楽界の重鎮や盟友、後輩たちから祝福のメッセージが続々と届けられている。

【写真】音楽プロデューサー・武部聡志は、THE ALFEEの坂崎幸之助との3ショットを投稿して堂本光一の結婚を祝福

■武部聡志が、堂本光一、坂崎幸之助（THE ALFEE）との3ショットと共に祝福

2025年12月28日、公式サイトを通じて結婚報告をした堂本。この記念すべき門出に、これまで番組や舞台で共演した著名人から、祝福のメッセージが寄せられている。

中でも注目を集めたのは、伝説的音楽番組『LOVE LOVE あいしてる』の音楽監修を務めた音楽プロデューサー・武部聡志による投稿だ。武部は自身のXを更新し「光一 結婚おめでとう 17歳の時からの付き合いの我々としては、LOVE2の仲間でお祝いしたいものです。末長くお幸せに！！そして何よりも健康に気をつけて益々の活躍を！！」と綴り、1枚の写真を公開。中央で穏やかな笑みを浮かべる武部を挟むように、左側にはサムズアップをするTHE ALFEEの坂崎幸之助、そして右側には優しく微笑む堂本が並んでいる。

この投稿に対してファンから「素敵な3ショット」「ラブラブまたやってほしい」といった熱狂する声や「ご結婚おめでとうございます」という祝福のコメントが続々と集まっている。

■Travis Japan・松田元太はテンション高めに祝福「えぐーーー！！！笑 末永くお幸せにです！！！」

また、後輩世代からも続々と祝福メッセージが届いている。Travis Japanの松田元太はInstagramのストーリーズを更新。堂本にキスしようとしている衝撃的かつ親密な距離感の2ショットと熱いメッセージを公開。「こーいちくん！！！ご結婚おめでとうございます！！」とテンション高くコメント。続けて「いやーーーなんか幸せな気持ちになります ハッピーです」と自身の喜びを爆発させた。さらに「僕はSHOCKの時からお世話になってますし、ずっと優しくてカッコよくて先輩としても人としてもカッコよくて大好きっす！笑」と憧れの先輩への気持ちを綴った。最後は「マジめでてーーーーー！！！！えぐーーー！！！笑 末永くお幸せにです！！！」と松田らしく締めくくった。

松田元太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/tj_gentamatsuda_official

■高橋みなみは驚きと喜びを表現「めでたすぎる！！！！」

さらに、かつて『新堂本兄弟』で共演した高橋みなみは自身のXに「こ！！光一さんが結婚！！！？？ めでたすぎる！！！！ やばい！！！ おめでとうございますー」と興奮を隠しきれない言葉を贈った。

■盟友・堂島孝平も驚きと喜びを爆発「おおおおおおお！！！」

また、数々の楽曲提供や『堂本兄弟』での共演を通じて、長年堂本光一の音楽活動を支え続けていたシンガーソングライター・堂島孝平も自身のXを更新。「おおおおおおお！！！光一くん、おめでとうございます（祝）」と祝福した。

■『Endless SHOCK』ヒロイン・梅田彩佳も歓喜

さらに、堂本が長年携わってきたミュージカル『Endless SHOCK』にて2019年から2021年にかけてヒロインのリカ役を熱演した梅田彩佳も自身のXを更新し「座長！！！！おめでとう御座います！！！！！ひゃあああああ」と喜びを伝えた。

■ファン公言のぺこぱ・シュウペイ「DOMOTOのお二人についてきます」

そして、“DOMOTO”のファンクラブにも入っていると公言しているお笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイも自身のXに熱い思いを綴った。「光一くんご結婚おめでとうございます」と祝福メッセージとともに、12月13日と14日に開催されたファンミーティング『DOMOTO Fan Meeting 2025』のグッズのマグカップの写真を披露。最後は「これからも大好きなDOMOTOのお二人についてきます」と宣言した。