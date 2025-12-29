フォトグラファーの藤田一浩が自身のInstagramを更新し、『SPRiNG』の撮影で切り取った宮舘涼太（Snow Man）のファッションフォトを公開。洗練された世界観と大胆なスタイリングに、ファンの注目が集まっている。

【画像】“モード”な衣装を完璧に着こなす宮舘涼太（全5枚）／宮舘涼太『SPRiNG』表紙＆アザーカット

■宮舘涼太が『SPRiNG』で見せた振れ幅のあるビジュアル

公開されたカットでは、宮舘がブラックを基調とした装いで登場。フロントに大きなリボンタイをあしらったジャケットスタイルでは、ポケットに手を入れ、カメラに視線を向けた立ち姿が印象的で、端正な顔立ちと気品が際立つ。

床に脚を大きく広げて座るカットでは、花を手にした脱力感のあるポーズが目を引き、構えすぎない表情がどこか儚さも感じさせる。

さらに、彫刻のようなオブジェに腰掛けたショットでは、片脚を上げた大胆なポージングを披露。サングラスを下ろして瞳を覗かせる仕草からは色気が漂う。

ノースリーブトップスにロンググローブを合わせたスタイルでは、これまでの印象とは一転。ステッキを手に脚を組み、挑戦的なムードをまとっている。

最後の1枚では、顔を包み込むように両手を添えたポーズが相まって、ミステリアスでよりアーティスティックな雰囲気を放っている。

余白のあるシンプルな背景の中で、表情や視線、ポーズだけで魅せる構成となっており、宮舘の持つ表現力の幅広さが存分に引き出されたビジュアルといえそうだ。

SNSでは「振れ幅がすごすぎる」「美しすぎる」「眼福」「貴公子舘様」「デカリボンお似合い」「芸術作品」「国王の品格」「二の腕に釘付け」「色気ダダ漏れ」といった声が相次いで寄せられている。

■宮舘涼太が『SPRiNG』表紙＆アザーカット

Snow Man

