　29日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8414枚だった。うちプットの出来高が5911枚と、コールの2503枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の474枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは5万2000円の334枚（55円安111円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　70000　
　　89　　　 0　　　 1　　58000　
　　53　　　-1　　　 1　　57500　
　　79　　　-1　　　 1　　57000　
　　 6　　　 0　　　 2　　56500　
　 109　　　-1　　　 2　　56000　
　　83　　　-1　　　 3　　55500　
　　74　　　-1　　　 4　　55000　
　 119　　　-2　　　 6　　54500　
　　17　　　-8　　　 6　　54375　
　　10　　　-4　　　 7　　54250　
　　 1　　　-6　　　 8　　54125　
　 248　　　-4　　　10　　54000　
　　 3　　 -14　　　10　　53875　
　　19　　　-8　　　12　　53750　
　　 1　　　　　　　18　　53625　
　　94　　　-8　　　16　　53500　
　　 1　　　　　　　20　　53375　
　　43　　 -16　　　22　　53250　
　　 5　　 -15　　　25　　53125　
　 302　　 -21　　　30　　53000　
　　 4　　 -35　　　45　　52875　
　　34　　 -27　　　41　　52750　
　　 2　　　　　　　56　　52625　
　 142　　 -37　　　57　　52500　
　　 1　　 -35　　　75　　52375　
　　28　　 -27　　　83　　52250　
　　 8　　 -80　　 100　　52125　
　 334　　 -55　　 111　　52000　
　　 4　　-107　　 131　　51875　
　　31　　-107　　 143　　51750　
　　19　　 -79　　 162　　51625　
　 139　　 -93　　 205　　51500　　1170 　　+135　　　 1　
　　 6　　 -90　　 240　　51375　
　　81　　-100　　 280　　51250　　 995 　　 +70　　　 6　
　　 8　　-100　　 310　　51125　　 965 　　 +65　　　 4　
　 184　　-115　　 355　　51000　　 890 　　+205　　　22　
　　 3　　-105　　 420　　50875　　 830 　　+175　　　 9　
　　37　　-130　　 460　　50750　　 675 　　 +25　　　18　
　　11　　-240　　 520　　50625　　 695 　　 +70　　　 7　
　　53　　-120　　 575　　50500　　 625 　　 +80　　 103　
　　 3　　-170　　 635　　50375　　 575 　　+105　　　11　
　　 3　　-345　　 695　　50250　　 500 　　 +45　　　25　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 460 　　 +25　　　14　
　　 7　　 -80　　 970　　50000　　 435 　　 +65　　 187　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 380 　　 +65　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 350 　　 +40　　　99　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 325 　　 +57　　　 7　
　　 1　　-230　　1200　　49500　　 298 　　 +41　　 103　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 247 　　　+7　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 250 　　 +37　　　19　
　　 2　　　　　　1570　　49125　　 202 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 204 　　 +26　　 368　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 165 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 170 　　 +18　　　28　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 135 　　　+2　　　 1　