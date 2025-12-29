日経225オプション1月限（29日日中） 3万3000円プットが出来高最多474枚
29日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8414枚だった。うちプットの出来高が5911枚と、コールの2503枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の474枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは5万2000円の334枚（55円安111円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 70000
89 0 1 58000
53 -1 1 57500
79 -1 1 57000
6 0 2 56500
109 -1 2 56000
83 -1 3 55500
74 -1 4 55000
119 -2 6 54500
17 -8 6 54375
10 -4 7 54250
1 -6 8 54125
248 -4 10 54000
3 -14 10 53875
19 -8 12 53750
1 18 53625
94 -8 16 53500
1 20 53375
43 -16 22 53250
5 -15 25 53125
302 -21 30 53000
4 -35 45 52875
34 -27 41 52750
2 56 52625
142 -37 57 52500
1 -35 75 52375
28 -27 83 52250
8 -80 100 52125
334 -55 111 52000
4 -107 131 51875
31 -107 143 51750
19 -79 162 51625
139 -93 205 51500 1170 +135 1
6 -90 240 51375
81 -100 280 51250 995 +70 6
8 -100 310 51125 965 +65 4
184 -115 355 51000 890 +205 22
3 -105 420 50875 830 +175 9
37 -130 460 50750 675 +25 18
11 -240 520 50625 695 +70 7
53 -120 575 50500 625 +80 103
3 -170 635 50375 575 +105 11
3 -345 695 50250 500 +45 25
50125 460 +25 14
7 -80 970 50000 435 +65 187
49875 380 +65 4
49750 350 +40 99
49625 325 +57 7
1 -230 1200 49500 298 +41 103
49375 247 +7 3
49250 250 +37 19
2 1570 49125 202 1
49000 204 +26 368
48875 165 +4 2
48750 170 +18 28
48625 135 +2 1
