　29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3506枚だった。うちプットの出来高が2842枚と、コールの664枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の279枚（3円高124円）。コールの出来高トップは6万円の117枚（3円安11円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　　 1　　66000　
　　 3　　　　　　　 2　　65000　
　　 1　　　-2　　　 2　　64000　
　　 5　　　-3　　　 3　　63000　
　　11　　　-3　　　 5　　62000　
　　 5　　　-2　　　 8　　61000　
　 117　　　-3　　　11　　60000　
　　 6　　 -10　　　17　　59000　
　 106　　 -12　　　26　　58000　
　　28　　 -15　　　48　　57000　
　　 8　　 -14　　　73　　56500　
　　32　　 -24　　　90　　56000　
　　 3　　 -24　　 111　　55750　
　　19　　 -50　　 120　　55500　
　　 5　　　　　　 145　　55250　
　　59　　 -44　　 163　　55000　
　　 2　　 -85　　 215　　54500　
　　 1　　　　　　 238　　54250　
　　30　　 -55　　 275　　54000　
　　18　　 -55　　 375　　53500　
　　17　　 -65　　 465　　53000　
　 113　　　　　　 500　　52875　
　　 2　　 -95　　 590　　52500　
　　 1　　　　　　 625　　52375　
　　19　　 -70　　 800　　52000　
　　 1　　-120　　 990　　51500　
　　 1　　　　　　1055　　51375　
　　 3　　-205　　1040　　51250　
　　 1　　　　　　1170　　51125　
　　28　　-160　　1140　　51000　
　　 1　　-140　　1230　　50875　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1420 　　 +30　　　 2　
　　 1　　　　　　1435　　50625　
　　12　　　　　　1420　　50500　　1360 　　 +25　　　 5　
　　 1　　　　　　1800　　50000　　1125 　　 -25　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1035 　　 +50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1025 　　 +70　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 945 　　 +25　　　 5　
　　 1　　　　　　2320　　49000　　1015 　　+245　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 655 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 570 　　 -50　　 126　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 535 　　 +10　　　63　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 415 　　 -45　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 400 　　 +25　　　31　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 350 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 325 　　 -15　　　17　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 288 　　　+1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 265 　　　+9　　　60　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 216 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 209 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 198 　　　-9　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 201 　　 +21　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 166 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 168 　　　-1　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 147 　　　　　　　 2　