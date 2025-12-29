日経225オプション2月限（29日日中） 4万2000円プットが出来高最多279枚
29日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3506枚だった。うちプットの出来高が2842枚と、コールの664枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の279枚（3円高124円）。コールの出来高トップは6万円の117枚（3円安11円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 1 66000
3 2 65000
1 -2 2 64000
5 -3 3 63000
11 -3 5 62000
5 -2 8 61000
117 -3 11 60000
6 -10 17 59000
106 -12 26 58000
28 -15 48 57000
8 -14 73 56500
32 -24 90 56000
3 -24 111 55750
19 -50 120 55500
5 145 55250
59 -44 163 55000
2 -85 215 54500
1 238 54250
30 -55 275 54000
18 -55 375 53500
17 -65 465 53000
113 500 52875
2 -95 590 52500
1 625 52375
19 -70 800 52000
1 -120 990 51500
1 1055 51375
3 -205 1040 51250
1 1170 51125
28 -160 1140 51000
1 -140 1230 50875
50750 1420 +30 2
1 1435 50625
12 1420 50500 1360 +25 5
1 1800 50000 1125 -25 15
49750 1035 +50 1
49500 1025 +70 9
49250 945 +25 5
1 2320 49000 1015 +245 17
48250 655 -15 1
48000 570 -50 126
47500 535 +10 63
47000 415 -45 5
46500 400 +25 31
46250 350 5
46000 325 -15 17
45500 288 +1 6
45000 265 +9 60
44750 216 -20 1
44500 209 -5 2
44250 198 -9 1
44000 201 +21 20
43750 166 1
43500 168 -1 9
43250 147 2
