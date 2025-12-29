日経225オプション3月限（29日日中） 6万5000円コール7円
29日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は26枚。コールの出来高トップは6万5000円の10枚（5円安7円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは1万2000円の23枚（3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 2 70000
10 -5 7 65000
1 20 62000
1 30 61000
1 110 58000
3 820 53000
8 1880 50500 1785 +45 13
48000 950 1
44000 380 1
40000 175 -5 2
39000 150 +1 1
38000 135 1
37250 113 1
37000 115 +5 1
35000 90 +8 3
32000 53 2
28000 35 1
27000 31 2
25000 22 +1 2
20000 12 +1 4
12000 3 23
10000 3 +1 6
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 2 70000
10 -5 7 65000
1 20 62000
1 30 61000
1 110 58000
3 820 53000
8 1880 50500 1785 +45 13
48000 950 1
44000 380 1
40000 175 -5 2
39000 150 +1 1
38000 135 1
37250 113 1
37000 115 +5 1
35000 90 +8 3
32000 53 2
28000 35 1
27000 31 2
25000 22 +1 2
20000 12 +1 4
12000 3 23
10000 3 +1 6
株探ニュース