　29日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は26枚。コールの出来高トップは6万5000円の10枚（5円安7円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは1万2000円の23枚（3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 2　　70000　
　　10　　　-5　　　 7　　65000　
　　 1　　　　　　　20　　62000　
　　 1　　　　　　　30　　61000　
　　 1　　　　　　 110　　58000　
　　 3　　　　　　 820　　53000　
　　 8　　　　　　1880　　50500　　1785 　　 +45　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 950 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 380 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 175 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 150 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 135 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 113 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 115 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　90 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　53 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　31 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　22 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　+1　　　 6　


株探ニュース