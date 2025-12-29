元タレントの木下優樹菜さん（38）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

木下さんは「気づけば、毎年恒例みたいになっている12月長女との2人デートNightデシタ」とつづり、長女と出かけるプライベートショットを複数枚投稿。

「『Ririna.ママみたいな女友達に出会いたいなぁ』と言ってくれて嬉しくて ワイン一気飲みして よっパッピー」「大きくなったなぁ…ノンアルピニャコラーダ好きすぎてなくなるのやだーとか言いながら ちびちび飲んでて可愛いかったな」と思い出をつづった。

この投稿にファンからは「りいちゃん大人っぽいなー 親子デート楽しそう」「数年後りーちゃんが優樹菜ちゃんとお酒飲んでるの見たらエモすぎて泣いてしまうかもしれん。。。」「羨ましいなぁこんな美人親子」「美人なママがメイクとかも教えてくれるのかなぁ素敵な関係ですね」などの声が寄せられた。

木下さんは2010年に、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史と結婚。12年8月、15年11月にそれぞれ長女と次女を出産したが、19年12月に離婚した。現在は元プロサッカー選手の三幸秀稔さんと交際中であることを公表しているが、現在も藤本との関係は良好だと語っている。