今夜放送『今年イチバン聴いた歌』、タイムテーブル BE:FIRST、HANA、Number_i、TXT、なにわ男子ら出演【タイムスケジュール掲載】
日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）が、きょう29日に放送される。それに先立って、タイムテーブルが28日、公開された。
【写真】BMSG4組も集結！Ado、なにわ男子、Number_iら豪華出演者
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。
特別企画も放送する。BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結し、互いの楽曲にも参加。一夜限りの、ここでしか見られない圧巻のステージ、豪華コラボレーションを披露する。
「氷川きよしwith t.komuro」として、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川が今年6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け、話題となったが、年間ミュージックアワードのステージにて地上波で初めて氷川きよしwith t.komuroとして「Party of Monsters」を披露する。さらに。TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川が歌いあげる。
工藤静香は、工藤に20曲以上の楽曲提供を行い、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をSPカバーで披露する。
ORANGE ORANGE RANGEの名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のSPメドレーにCUTIE STREETと超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）が参加。ORANGE RANGEと共に歌唱、さらにはオリジナルの振り付けで豪華なステージを演出する！
オープニングパフォーマンスには。AiScReamメンバーの大西亜玖璃と大熊和奏が登場。今年バズったあの曲をSPパフォーマンスで届ける。豪華アーティストも参加し、オープニングパフォーマンスを彩る。
オーディオストリーミングサービス「Spotify」にて、12月5日から9日まで投票企画を実施。手越祐也、TREASUREにカバーして欲しい楽曲をそれぞれの楽曲リストから、投票。手越は歌手としてリスペクトする槇原敬之の名曲、TREASUREは同じ事務所の先輩アーティストで、背中を追い続けると語るBIGBANGの楽曲をから投票して1位になった楽曲をそれぞれ歌唱する。
【タイムテーブル】
■午後5時30分から午後6時30分
CORTIS、超ときめき▽宣伝部、超特急、T.N.T、TREASURE、NEXZ、MAZZEL、ROIROM
■午後6時30分から午後7時
中島健人、三浦大知
「オープニングパフォーマンス」
AiScReam（大西亜玖璃、大熊和奏）
■午後7時台
XG、JO1、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、NEWS
「平成VS令和」
ORANGE RANGE、超ときめき▼宣伝部、CUTIE STREET
「中島みゆきSPカバー（工藤静香）
■午後8時台
ILLIT、CUTIE STREET、Creepy Nuts、Travis Japan、Number_i、HANA
■午後9時台
Ado、Stray Kids、Da-iCE、BE:FIRST、LiSA
「地上波初コラボ！」
小室哲哉×氷川きよし（氷川きよしwith t.komuro）
「年末ドリームメドレー
BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW
■午後10時台
Ado、Stray Kids
「Spotify国民投票企画」
手越祐也、TREASURE
「地上波初コラボ！」
小室哲哉×氷川きよし（氷川きよしwith t.komuro）
