俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）は14日に最終回が放送され、蔦重（横浜流星）の最期を家族や仲間たちが明るく看取ってフィナーレを迎えた。そして「べらぼう」がない日曜日が2週続き、今年最後の月曜日に「総集編」（月曜後0・15）が放送され「蔦重栄華乃夢噺」が幕を閉じた。

イラストレーターの石井道子さんが2025年も一度も休載することなく描き続けた「べらぼう絵」は計48枚。その集大成であり、1年間を振り返る「大河絵巻」。今年のべらぼう絵巻は最終回のラストが蘇る“名画”となった。

石井さんとともに毎週月曜日に“蔦重ばり”に思いついたことを口にしてきたデザイン担当と編集担当のオジサン編集者2人。思い起こせば今回の「べらぼう絵」は「へっ？！」の連続だった。

吉原・日本橋パートと幕府・江戸場内パートの二元中継で進んだ物語。「今回は田沼と一橋ですね」と編集担当がドヤ顔を見せると、デザイン担当が「へっ？ふじ、きく、瀬川やろ」と反論。それを聞いた編集担当が「へっ？そっちですか？う〜ん、確かにそれもあるかもしれなけど…」とお互いが印象的だった場面を熱弁。今作はその他にも数多くの“隠れキャラ”“1話or数話だけ出演芸人”も出演するなど、過去3作（鎌倉殿の13人、どうする家康、光る君へ）に負けずテーマを決めるのが難しかった。

「石井さんが描く〇〇（役柄）が見たい」――。毎週泣いて笑って好き勝手に暑苦しくプレゼンする“べらぼうオジサン”だが、思いは一緒。優しい石井さんは、2人の思いをくみ取りつつ、すでに頭に描かれたイメージを作品に落とし込む。“このオジサン2人の存在は必要か？”の声も聞こえてきそうだが…「そこだけは言うてもおくれな小夜嵐」。

昨年の雅な世界とはまた趣が違う、妖艶な吉原の世界や賑やかな日本橋の街に江戸っ子、そして江戸城内の魑魅魍魎…。歴史を学んだ際には田沼時代、寛政の改革、北斎らの化政文化と“数ページ”で通り過ぎてしまいそうな時代を、べらぼうにクセ強で愛すべきキャラたちによって、心奪われる「夢噺」に仕立て上げた森下佳子ワールドで新たな歴史の世界を知ることができた1年間だった。

大河絵連載を毎週応援、激励していただいた皆さまのおかげで2025年の大河絵連載を無事、完走することができました。

「ありがた山でした！」

来年1月4日からは3年ぶりの戦国大河「豊臣兄弟！」がスタート。また新たな大河のある日常が始まります。石井さんの5年目の大河絵連載は同11日から開始予定です。次作もよろしくお願いいたします。

◇石井 道子（いしい・みちこ）絵描き。千葉県生まれ。清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ「トットちゃん！」（2017年10月期）劇中画を手掛ける。「ALL OF SHOHEI 2023 大谷翔平写真集」「スポニチ URAWA REDS 2023 浦和レッズ特集号」（スポーツニッポン新聞社）などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は「鎌倉殿の13人」（2022年）から始まり4年目を終えた。