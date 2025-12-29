12月27日放送のスペシャル番組に千原せいじが出演。久々の地上波登場だったが、SNS上で大きな話題になることはなかった。

「せいじさんが出たのは恒例特番『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説』（テレビ東京系）です。

今田耕司さん、東野幸治さん、弟の千原ジュニアさん、野性爆弾といったおなじみの顔ぶれのなか、“語り部” の芸人が明かす都市伝説に耳を傾けていました」（芸能記者）

ただ、オンエアでは異変も見られたという。

「今田さんらのカットバックが多く入る一方で、せいじさんが映る回数は限られていました。オープニングで名前のテロップが出た後、次に映ったのは約7分後。さらにその後も、CMを挟んではいましたが、番組開始から28分後でした」（同）

ひっそりとした出演ぶりにX上では、《テレビに出ても大丈夫な人だっけ？》《千原せいじ、ちゃっかり出てんじゃん》といった声は見られたものの、アレルギー反応はごくわずか。炎上するほどの反発もなかった。

「番組側が目立たせないことで波風を立てない配慮は感じましたが、芸人は話題になってこそ。存在感が薄れてしまっては元も子もありません」（同）

オンエアでの姿を見る限りは以前と変わらなかったが、取り巻く状況は今もって厳しい。

「7月に埼玉県戸田市議の河合ゆうすけ氏との対談動画で『お前、いじめられっ子やったやろ？』と発言し炎上。10月に黒スーツ姿で謝罪したものの、信頼回復には至らず、YouTube登録者は51万人から46万人に減少。かつては20万、30万あった再生数も、直近動画は2700回です」

そんなせいじの近況を語ったのが、12月26日に更新された鬼越トマホークのYouTubeチャンネルに出演した東野だ。

「『やりすぎ都市伝説』の収録日に東野さんが楽屋を訪ねると、せいじさんが薄暗い中で正座していたそうです。『大丈夫か？』と声をかけても『何がですか？』と、不祥事の記憶がないような返答だったそうです。

『言いすぎたんちゃうの？』と諭されても、『全然大丈夫です』『全然問題ないです』『大丈夫です』と繰り返すばかり。『仕事ないやろ？』と気遣っても『いやいや、あるんですよ』と強がっていたそうです」（同）

また、動画内で鬼越トマホークのが「講演会をやっているらしい」と明かすと、東野は「誰がせいじの話、聞きたいの？」とバッサリ。「倒れる寸前の人、ピンピンすんねん」と、無理して明るく振る舞う人ほど危険だと、状態を案じていた。

年の瀬の稼ぎ時にもかかわらず、すっかり見かけなくなった、せいじ。今回の地上波復帰をきっかけに、再び存在感を示せるだろうか。