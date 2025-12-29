『VIVANT』続編、堺雅人＆二宮和也らの共演シーンが初公開! ストーリーに迫る新情報も
31日に放送されるTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』 (13:30〜15:00 ※一部地域を除く)で、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の1シーンが全世界初公開される。
『VIVANT』主演の堺雅人
同番組は、もしも･･･誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激する「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。
31日の放送では、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の撮影現場に突撃。アゼルバイジャンでの海外ロケではどのような撮影をしているのか、撮影の裏側や続編のドラマセット裏も特別調査する。
そして、堺雅人、二宮和也らの共演シーンを“ちょっとだけ”全世界初公開。はたして堺と二宮の続編での関係性は? 続編のストーリーを知るヒントが盛りだくさん。
さらに主演・堺雅人＆監督・福澤克雄からテレビ初公開の『VIVANT』続編の胸熱展開な新情報が明らかに。また、前作のメイキング映像から『VIVANT』のこだわり撮影シーンも届ける。
(C)TBS
