Apple Pencilで文字や絵を書くときの、あのガラス面を"ツルッ"と滑る感覚。慣れれば快適ですが、紙に書くときのような「手応え」が恋しくなる瞬間、ありませんか？

かといってペーパーライクフィルムを貼ると、今度はせっかくの綺麗なRetinaディスプレイの画質が少し犠牲になる…。このジレンマ、iPadユーザーなら一度は感じたことがあるはずです。

そんな中、なんともユニークなアプローチでこの問題を解決できそうなアイテムを発見。ペン先に「スプリング」を内蔵した、その名も「Pencil Tips スプリング！」です。

「カチッ」と沈んで「ポンッ」と跳ねる感触

このペン先の最大の特徴は、なんといっても内部に仕込まれた独自のスプリング機構。筆圧をかけるとペン先が「カチッ」とわずかに沈み込み、力を抜くと「ポンッ」と元の位置に跳ね返ってくる感覚です。

このギミックが、まるでボールペンで紙にグッと書き込むときのような、あの心地よい抵抗感と反発を再現します。

デジタルデバイスを使っているのに、手元に伝わるのは驚くほどアナログな感覚。この発想は意外となかったのではないでしょうか。ただ摩擦を増やすだけじゃない、新しい答えの形。ガジェット好きの心をくすぐるギミックですよね。

日本語の「とめ・はね」が気持ちよく決まる

このスプリング構造、特に恩恵を受けそうなのが日本語の筆記です。繊細な筆圧コントロールがしやすくなることで、意識しなくても「とめ」や「はね」、「はらい」が自然に表現可能。

普段のメモ書きはもちろん、デジタルで綺麗な文字を書きたいとき、この機能は重要なポイントかもしれません。

ペン先は消耗品。だから耐久性も大事

Apple Pencilのペン先って、使っているうちにだんだん摩耗してきますよね。純正品も決して安くはないので、交換のたびに小さくため息をついてしまいます。

その点、「Pencil Tips スプリング！」は特殊メタルを採用し、耐久性も考慮されているのがありがたいところ。スプリングが衝撃を吸収してくれるので、手への負担が減るだけでなく、ペン先自体の寿命も長持ちする設計だとか。

長く使えるなら、コストパフォーマンスも悪くない選択肢になりそうです。

「Pencil Tips スプリング！」の本体はホワイトとクリアの2色から選べます。

この書き心地、つい試したくなる

手書きのメモが、なんだか無駄に芸術的になるかもしれない。オンライン会議で図解を描くとき、一人だけ線のキレが違う…なんて妄想も膨らみます。

デジタルの便利さと、アナログの心地よさ。その「いいとこ取り」を目指した新しいペン先「Pencil Tips スプリング！」。そのさらなる魅力については、以下のページよりチェックしてみてくださいね。

