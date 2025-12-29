ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤Î¡ÈÉü³è·à¡É¤Ë²òÀâ¿Ø¤â´¶Ã²¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤ËÌîÂ¼¹°¼ù»á¡¢º´Çìµ®¹°»á¡¢¹âÌÚË»á¤¬ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤ÏÂçÌî¤ò¡Ö¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏ«¤¤¡¢¡Ö11¾¡¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Éé¤±¤¬4¤Ä¤ÇÃù¶â¤¬7¤Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÇÃù¶â¤ò7¤Äºî¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉü³è·à¤òÀä»¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤ÂçÌîÁª¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ï10¾¡¤¹¤ë¤±¤É¡¢10ÇÔ¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï11¾¡4ÇÔ¤Ç11¾¡6ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÃù¶â¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È´¤Êý¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µ»¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï19Ç¯¤È20Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢20Ç¯¤ËºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢20Ç¯¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢11¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù