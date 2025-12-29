M!LK¡¢¹ÈÇò¤ÎÂæËÜ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤?¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡× º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï½é½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª
¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿M!LK
M!LK¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ÈÇò¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ø¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎò»Ë¤¬M!LK¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯1Ç¯¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£²þ¤á¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¤ß! ¤ë¤¡¼¤º¡É(M!LK¤Î¥Õ¥¡¥ó)¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±öºê¤Ï¡Ö(¹ÈÇò¤Ï)ÂæËÜ¤¬¤¹¤ó¤´¤¤Ê¬¸ü¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Í³½ïÀµ¤·¤¤ÂæËÜ¤À¤«¤é¤«¡¢¤¹¤´¤¤µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È°õ¾Ý¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¤Ï(¤ß¤ó¤Ê)ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤³¤ì¡¢¹ÈÇò¤ÎÂæËÜ¤ä¤ó!¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»³Ãæ¤â¡ÖÃ¯¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²ñ¼Ò¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¡Á3Éô¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´Ìî¤Ï¡È·ë¡É¤È²óÅú¡£¡Ö11Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²Öºé¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¹ÈÇò¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î¤´±ï¤â·ë¤Ð¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
