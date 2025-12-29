【ユニクロ値下げ】の今がチャンスかも！ 40・50代が狙いたい♡「上品見えセーター」

暖かみのある素材感で、冬コーデで活躍するセーター。買い足したいけれど、出費はなるべく抑えたい……。そんなミドル世代は【ユニクロ】のお値下げアイテムをチェックしてみて。今回紹介するのは、きちんと見えが狙えるポロ襟のセーター。オンにもオフにも使いやすいデザインで、この冬出番が多くなりそうです。

オンオフ使える！ きちんと感のあるポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

ポロ襟の上品なデザインで、プライベートからお仕事シーンまで幅広く使いやすいセーター。今ならお手頃価格でゲットできます。コンパクトなシルエットですっきり着やすく、フレアスカートやワイドパンツとも好相性。知的なムードが漂うネイビーやトレンドのレッドを含めた全6色展開。

ポロセーターを重ね着してこなれ感アップ

@myo（yoの前に半角アンダーバー3つ、後ろに2つ）さんは、グレーとナチュラルカラーのポロセーターを重ね着。襟元と裾からさり気なく見えるグレーがアクセントになり、こなれ感を漂わせます。清潔感のあるホワイト系のパンツを合わせれば、好印象な大人カジュアルコーデに。黒のアウターや小物でキリッと引き締めるのも、上品に仕上げるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@myo（yoの前に半角アンダーバー3つ、後ろに2つ）様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M