1.感染症による炎症

猫が鼻血を出した際、まず疑うべきは感染症による炎症です。ウイルスなどが鼻の内部に入り込むと、鼻の粘膜が腫れ、血管が傷つきやすくなります。特に猫風邪と呼ばれる上部気道感染症（くしゃみや鼻水が出る病気）では、症状の一つとして鼻血が見られることもあります。

一見軽度に見えても、炎症が長引くと粘膜はもろくなり、慢性的に出血を繰り返す原因となることも。異変に気づいた段階で受診することで、症状の悪化を防ぎ、猫の負担軽減が期待できます。

2.鼻腔内腫瘍

鼻血が頻繁に続く、あるいはなかなか止まらない場合、鼻の中に腫瘍（できもの）ができている可能性も考えられます。腫瘍が血管や粘膜を圧迫すると、わずかな刺激でも出血しやすくなります。初期は鼻水やくしゃみ程度でも、進行すると鼻血が増え、呼吸が苦しそうになることもあります。

特に高齢の猫ではリスクが高く、「片方の鼻だけから出血する」「鼻血が長引く」といった特徴が見られたら要注意です。早期発見できれば、治療の選択肢が広がるでしょう。

3.外傷

好奇心旺盛な猫は、思わぬ外傷で鼻血を出すこともあります。高い所からの落下や家具への衝突、他の猫との喧嘩などで鼻に衝撃が加わると、粘膜や血管が傷つき出血します。室内でも遊びに夢中になっていると、予想外の事故が起こりやすくなります。

一時的に血が止まっても、油断は禁物。鼻の内部で骨折や深い損傷が起きている場合、見た目以上に重症なことがあります。呼吸が荒い、顔が腫れている、などの変化があれば、迷わず受診するようにしましょう。

4.鼻の中に異物が混入

猫が遊んでいるうちに、空気と一緒に小さな異物が鼻に入ってしまうケースがあります。砂、細かい繊維、猫砂の粒などが鼻腔（鼻の奥の空間）に入り込むと粘膜を強く刺激し、くしゃみ、重度だと鼻血を引き起こす懸念があります。

異物が残ったままでは炎症や細菌感染を招き、症状が長引いたり悪化したりする恐れがあります。無理に取り除こうとすると、かえって傷を広げる危険性があるので要注意。早めに獣医師に相談しましょう。

適切な対処法

猫が鼻血を出したときは、まずは飼い主が落ち着いて様子を確認しましょう。少量でも何度も繰り返す場合は、早めに動物病院へ連れて行くことが大切です。大量に出て止まらない、呼吸が苦しそうといった様子があれば、緊急性が高い状態です。

自宅では鼻を触らず、静かに休ませることが基本。原因は感染症・腫瘍・外傷・異物などさまざまなため、正確な診断と治療を専門家に任せることが、結果的に猫の負担を減らします。

まとめ

猫の鼻血は、さまざまな原因が関係していることがあります。見た目では判断しにくく、「少しだから大丈夫」と様子見を続けるうちに、症状が進行してしまうケースも少なくありません。

大切なのは、いつもと違う変化に早く気づき、飼い主が自己判断しないことです。鼻血が出たら猫を安静にさせ、繰り返す場合や異変があるときは、早めに獣医師へ相談するようにしましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)