こりゃ人気なの納得♡【3COINS】330円で超優秀「スティックジェルネイル」試してみた！

【3COINS（スリーコインズ）】のスティックジェルネイルは、発売当初から手に取りやすい価格と扱いやすさで支持を集めてきたアイテム。新色の登場やアップデートを重ねながら、定番シリーズとして展開されています。今回は、店頭に並ぶ色の中から、使いやすさと今の気分に合うトレンド感を軸に2色をセレクト。会食や集まりなど、人と会う機会が増えるこの時期に、冬の装いに自然となじむ手元を意識して選んだカラーをレポートします。

透け感ブラウンときらめきが叶える、きちんと感と程よい存在感

【3COINS】「シルキーマグネットスティックネイルジェル／and us」SM106ブラウン \330（税込）

マグネットジェルならではの艶やかなきらめきはしっかりありつつ、透け感のあるダークブラウンで、指先になじみやすい。重く見えがちなブラウンも、シアーな発色のおかげで、肌から浮かず自然に溶け込む印象です。筆者の購入時には、公式オンラインストアでは再入荷マークが付いており、人気の高さがうかがえました。角度を変えるたびに、シルキーな光がさりげなく瞬き、華美になりすぎないのに、自然と目に留まる上品さ。人と会う機会が増えるこの時期にも、きちんと感と程よい存在感を両立してくれるカラーです。

やわらかなオレンジニュアンスで、冬の手元に温度を

【3COINS】「カラースティックネイルジェル／and us」C105ピンクオレンジ \330（税込）

ピンクオレンジという名前から想像するほど明るさは強くなく、ベージュに血色をひとさじ足したような、落ち着きのあるニュアンスカラー。肌の色から浮きにくく、指先をほんのりと温かく見せてくれる印象です。オレンジが主張しすぎないため、季節感は軽やかになりすぎず、冬の装いとも好相性。シンプルなワンカラーでも手元が寂しく見えにくく、上品さとやわらかさを添えてくれます。

改めて、このスティックジェルって？

スリーコインズのスティックジェルネイルシリーズは、ベース・カラー・トップがひとつで完結するオールインワンタイプのジェルネイル。HEMAフリー仕様にアップデートされ、ヒアルロン酸も配合されているため、爪をいたわりながら楽しめる設計です。スティックタイプで扱いやすく、リムーバーを使わずにオフできるピールオフ仕様なのもポイント。カラータイプはシアー感のある肌なじみの良い全10色、マグネットタイプは繊細でシルキーな輝きが楽しめるニュアンスカラー10色が展開されています。

アレンジで広がる楽しみ方と、気になる“持ち”の話

ワンカラーでも完成度の高いスティックジェルですが、リボンなどの小さなパーツを添えたり、別カラーを重ねたりと、気分やシーンに合わせたアレンジもまた楽しいです。数本だけマグネットを取り入れたり、光を集める位置を変えることで、同じカラーでも表情に変化が印象をぐっと変えられます。ピールオフ仕様のため、意図せぬタイミングで取れやすいときもあるという声が一部で見られるようですが、塗布前に爪表面の油分をしっかり拭き取り、爪先まで丁寧にジェルをのせることで、比較的持ちが安定しやすいと感じました。

今の季節と気分に寄り添う、使い勝手のいい2色。まずは気になる色から、試してみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F