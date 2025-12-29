来年1月2日に往路、3日復路

来年1月2、3日に行われる第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが29日、発表された。総合3連覇を狙う青山学院大は山上りの5区、山下りの6区に1年生を起用した。

前回大会は5区の若林宏樹、6区の野村昭夢がともに区間新で山を完全制圧した青山学院大。2人が卒業して臨む第102回大会では、1年に託した。

5区は松田祐真、6区は石川浩輝がエントリー。原晋監督は10日の記者発表で「1年生の秘密兵器がいますので。自信はあります。前回大会並みの走りを期待してます。両方、区間新を狙っていきます」と話しており、その通りの布陣となった。

大エースの黒田朝日（4年）は補欠。当日変更での起用が有力だ。アンカー10区には折田壮太（2年）が入った。

X上の駅伝ファンからは「おい1年生すげーな」「青学、山W1年！？」「山区間は予想通り松田くん石川くんきたね」「青学の5区は松田のほうだったか」「折田10区はまじでなんなの」「青学黒田隠すの何？」「青学そう来たかって配置」「青学は小河原2区黒田5区もあるかもしれんね」などの声が上がった。

往路、復路とも当日のメンバー変更が可能。1日の上限は4人で往路と復路を合わせて6人まで。正選手と補欠選手の間で入れ替えができる。



（THE ANSWER編集部）