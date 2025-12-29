170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、キャミ姿が色っぽすぎる「超綺麗で美人」「艶々していて完璧」
気象予報士の穂川果音が28日にインスタグラムを更新。色っぽいキャミソール姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】妖艶な表情でカメラを見つめる穂川果音（ほか3枚）
穂川が「仕事納めをしたので…久しぶりの作品撮り」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、キャミソール姿の穂川が妖艶な表情でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で穂川は「今回は、ビューティー系の撮影の写真をアップしていくよ〜」とつづり「みんなもお休みに突入したの〜？」とファンに呼びかけている。
この投稿にファンからは「果音さん素敵過ぎる〜」「超綺麗で美人」「艶々していて完璧」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
