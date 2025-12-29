シンガー・ソングライターのサイツアキノリ（36）が28日深夜放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（深夜0・55）に出演。今後の不安を明かした。

サイツは「さっきスタバで世界で一番大事なメールを消しました」の歌詞で知られる楽曲「恋するあなたは美しい」を歌っており、今年9月にTikTokにアップされると、この曲に合わせた振り付けが一大ブームを巻き起こした。

同番組に出演を熱望し出演を果たしたサイツは「来年どうしたらいいか分からなくて」と切実な悩みを吐露。

ブレークの経緯を問われ、「大阪のインディーズシーンで13年間、ずっと売れていなかった」。「君がそうなら僕はこう」というバンドで活動しているが「メンバーが僕しかいない。サポートミュージシャンを雇って出てるって感じです」と打ち明けた。

「恋するあなたは美しい」は実は10年以上前の曲だとし、「自分たちで動画を上げたんですが、そのあとTikTokではやっている音源に踊りをつけてくれる、ローカルカンピオーネさんという方が、ダンスの振り付けをつくってくれて、そっからさらにバズって」と回顧。「バズった後、今度は芸能人の方が踊ってくれた」とさらに評判となり現在にいたるとした。

さらに「収益につながっています」と明言。「音源を使って踊ってくれたりとか、あとこの曲が気になって、サブスク、配信を聴いてくれたりすると、その収益が入ります」と述べた。印税についても自身で作詞作曲を手掛けているため「先月入った印税とかで。ガッと入りました。僕の家賃の2年分ぐらい入りました」と声を弾ませた。

芸能事務所には所属していないが、「極楽とんぼ」加藤浩次は「大丈夫じゃない？ライブにもお客さん来てくれるし」と話したが、それでも心配するサイツに「俺は地方局でレポーターから始めた方がいいと思う」とコメント。サイツは「ぜひお仕事ください、お願いします」と前向きに語った。

また番組をイメージした曲が作れるかと問われ、出演者をイメージした「恋するあなたは美しい」の替え歌も披露。「加藤浩次は世界で一番不評なロン毛になりました そんな髪形を褒めてくれたのは萬田久子さんだけでした」などと歌い上げると、加藤は「いい！替え歌バージョンいけんじゃない！」と喜んだ。「サバンナ」高橋茂雄が「結婚式の営業から行こう」と続け、サイツは「新年会あいております」と呼びかけた。

他にも仕事をしているのかと問われ「今は音楽でずっと食べていけなかったので、カードショップでアルバイトしてます」「今も週4で入ってます」とポケモンカードなどに詳しいと告白した。

バンドは最初4人だったが、1人ずつメンバーが抜け、メンバーを募集するも「誰も入ってくれなくて」と回顧。「1人になったので、ファンからヤバいやつやと思われてます。危ないやつやと思われています」と苦笑した。

憧れの芸能人にはシンガー・ソングライターの岡崎体育を挙げ、「音楽だけじゃなく、バラエティーにも出て」「ドラマももし出させていただけるのであれば」と夢を描いた。