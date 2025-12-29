お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が29日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。自身が考える「この世で一番凄いタレント」を明かした。

今年、朝のレギュラー番組からバラエティーなど、計529本に出演。「2025タレント出演本数ランキング」では、1位バナナマンの設楽統、2位のハライチ澤部佑に続く3位も「帯番組やってるからですから」と謙遜した。

ランキングに目を通し「俺、気づきました。この世で一番凄いタレント」といい「6位の木村昴さんです」と紹介した。

木村昴がレギュラー出演中のテレビ東京系「おはスタ」（月〜金前7・05）を毎朝見ているという川島。「もちろん声優としても大成功されて、プロデューサーとしても大成功されている。僕がラビット入ると、7時5分におはスタが始まる。ニュースを見てテンションさがったりすると、ラビットする人間として良くない。（番組出演者の中で）木村昴さんはタレントでひとりしかいない。他は中学生とか。その中でも全力でずっとボケている、汗だくで。ナレーションも全部その場でやるの」と元気をもらっていることを明かした。

何事にも全力で取り組む木村の姿に「あれ一本300万ぐらいもらってないと…。じゃないと無理やで！」と称賛し、「すっごいわ、あの人。パワーえげつない。元気すぎる。1回尿検査してみたいもん。木村さんしかできんで。パワーある。血液の温度が違う」と熱弁した。