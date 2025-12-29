【箱根駅伝】中央大学の区間エントリー 宣言通り2区は溜池一太を起用 吉居駿恭ら“27分台3人”が補欠登録
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。
中央大学は前回1区で当時3年生の吉居駿恭選手(4年)が2位と1分32秒差をつける区間賞発進。序盤から大逃げをみせて往路2位、総合5位となりました。
注目の1区には、辻誉選手(1年)を登録。2区には指揮を執る藤原正和監督は、10日のトークバトルで「2区は溜池と決めている」と宣言していた通り、2年連続で溜池一太選手(4年)を配置。3区は本間颯選手(3年)を登録しています。
前回大会で4年生が走った山の2区間。5区には柴田大地選手(3年)、6区には並川颯太選手(2年)が名を連ね、10区には10000ｍで1年生ながら27分台の記録を持つ茺口大和選手(1年)が登録されました。
一方、補欠登録には、主将の吉居選手をはじめ、藤田大智選手、岡田開成選手ら10000ｍ27分台のランナーが3人。当日変更に注目されます。
なおメンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで可能(最大6人)となります。
◇中央大学の区間エントリー
1区 辻誉(1年)
2区 溜池一太(4年)
3区 本間颯(3年)
4区 三宅悠斗(1年)
5区 柴田大地(3年)
6区 並川颯太(2年)
7区 七枝直(2年)
8区 佐藤大介(2年)
9区 白川陽大(4年)
10区 茺口大和(1年)
折居幸成(4年)
吉居駿恭(4年・駅伝主将)
吉中祐太(4年)
佐藤蓮(3年)
藤田大智(3年)
岡田開成(2年)