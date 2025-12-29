豆柴さんとおまわりさんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「平和の象徴」「羨ましすぎる～」「お巡りさんメロメロですね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

散歩中に交番の前を通ったら…

TikTokアカウント「kaito_mameshiba.jp」の投稿主さんは、豆柴の『かいと』くんの可愛い姿をたびたび紹介しています。かいとくんは、お散歩とカフェめぐりが大好きな男の子。この日は、お散歩の途中で交番の前を通りかかったといいます。

交番の中におまわりさんがいることを確認したかいとくんは、一目散に交番前へ！おまわりさんに向かって、「なでて～」とアピールをしたのです。かいとくんの可愛さに心を射抜かれたおまわりさんが2人、交番の外に出てきてくれました。

おまわりさんは、かいとくんの目線に合わせてしゃがんでくれたといいます。そして、擦り寄りながら甘えるかいとくんを優しくナデナデしたそうです。

Win-Winな光景にホッコリ♡

これにはかいとくんも大喜び！目を細めて、2人の間を行ったり来たりしていたとか。おまわりさんはいつもなでてくれるため、交番がお気に入りスポットのひとつになっているのだそう。

一方、おまわりさんも、かいとくんとのスキンシップに癒されたようです。1人のおまわりさんは愛犬家で、かいとくんをなでる手も慣れていたといいます。

お互いに幸せを感じ合う光景は、見ている方まで和ませてくれますね♡

この投稿には「私はそれをアニマルセラピーと呼んでます」「おまわりさんだって癒やしは必要」「ほっこりさせていただきました」といったコメントが寄せられています。

おまわりさんへの愛と期待

おまわりさんが大好きなかいとくんは、お散歩で交番に寄るのを欠かしません。この日も、ワクワクした様子で交番へと近づいたといいます。すると、中からおまわりさんが出てきてくれたのでした。

おまわりさんになでてもらったかいとくんは、体をクネクネさせて甘えていたそうです。もともとお散歩が趣味というかいとくんですが、おまわりさんと楽しいひとときを過ごせた日は、満足度も急上昇するのでしょうね！

TikTokアカウント「kaito_mameshiba.jp」には、かいとくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

