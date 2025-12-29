ド軍FAコンフォートの市場価値は26.6億円→7.8億円に暴落？　米メディア「過度な期待が想像を超える失望につながった」

市場価値の暴落が伝えられるコンフォート(C)Getty Images

今オフにドジャースからFAとなったマイケル・コンフォート。ジャイアンツから1年1700万ドル（約26億6000円）の高額契約で伝統球団に加入した今季、レギュラーシーズン打率.199、12本塁打、36打点と大不振。ポストシーズンでは、一度も出番が訪れなかった。

11月には米誌『Sports Illustrated』に、同じナ・リーグ西地区のパドレスに移籍する可能性が取り上げられたが、いまだ去就は決まっていない。そんな32歳に対して、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が現地時間12月28日、「コンフォートの市場価値暴落が示すドジャースの失敗の大きさ」と題した記事を掲載した。

『Dodgers Way』は、コンフォートが2014年にメッツからドラフト1巡目指名されて以降のキャリアを紹介。打率が2割前半に落ち込んだ2021年から「失速が始まった」と指摘し、20本塁打を放った24年も「全盛期からは程遠い」と論じた。

その中で、ドジャースはコンフォートと高額契約を結んだ。記事では「ジャイアンツ時代の24年に、ドジャース戦で打率.276、出塁率.344、長打率.517を記録したが、それがドジャースの判断を惑わせたのかもしれない」と分析した。