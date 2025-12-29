モデルでタレントのローラがたくあん漬けをしている様子を披露し、注目されている。

２９日にインスタグラムで「だいこんのたくあん漬けの季節がやってきたよ！」と書き始め「今回は農家さんの畑のお手伝いをしながら、一緒にだいこんを抜いて、洗って、約数週間そとに吊るして乾かしておいた大根を田んぼで収穫したお米からとった糠と共に漬け込みをしたよ〜！」とつづり、漬け込みをする姿や、大根を持った姿などの写真を公開。

「昔ながらの木桶で漬けたいなと思って、前日の夜から木樽にお湯をかけてあげて、塩で清めて、乾かす下準備をしたよ 漬け込みから約３日後くらいに水がしっかり上がっているかチェックをしないと。沢庵づくりは大根の干し具合によっても違うみたいで水分コントロール菌と塩のバランスがとっても大事みたい！上手にできるかなぁ〜」と続けた。

この投稿には「ローラさん素敵ですね」「立派な大根ですね！それに惚れ込んでるローラ様は大変美しいです！」「立派やな！」「ローラちゃん、すごい」「ローラの漬け物食べたい」などの声が寄せられている。