■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権 星槎国際高校 湘南 1ー6 大阪学芸高校（29日、兵庫）

【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕

未来のなでしこたちが日本一を目指して争う、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権の1回戦が30日に行われ、大阪学芸高校（大阪2）が星槎国際高校 湘南（神奈川）を6ー1で下し、明日の2回戦に駒を進めた。史上初の4連覇を狙う藤枝順心（静岡2）は鎮西学院（長崎）を3ー0で下し、こちらも2回戦に進んだ。

今までの9地域代表制から、初めて全都道府県から代表校が出場することになった今大会。参加チームは前回の32チームから52チームに大幅アップした。

前回ベスト16まで進んだ⼤阪学芸は前半5分、右サイドを越智想予（3年）が切り込んでセンタリングをあげると、中央で徳田美姫（3年）が頭で合わせて先制ゴールを奪った。しかし16分、星槎国際湘南は自陣から瀬高眞央（2年）が縦パスを通し、戸塚優彩（2年）が抜け出してキーパーと1対1、落ち着いてゴール右隅に流し込んで同点に追いついた。

20分、大阪学芸は星槎国際湘南に波状攻撃をかけて、こぼれ球をキャプテン・松川陽加里（3年）が豪快なミドルシュートをゴール右隅に叩きこんで2点目、星槎国際湘南を突き離した。1点を追う星槎国際湘南も中央からスルーパスや両サイドと多彩な攻撃パターンを見せるが、大阪学芸のディフェンスラインを破ることが出来ず、2ー1で大阪学芸が1点をリードして折り返した。

後半11分、大阪学芸は相手陣内で、崎原奈美（3年）からの縦パスを温崎亜月（3年）が落として、反応した丸山夢（2年）が右足を振り抜き3ー1とすると、4分後にはゴール前の混戦を抜け出した温崎もシュートを決め、4ー1とリードを広げる。

さらに20分、コーナーキックから吉村碧（3年）がヘディングで合わせて大阪学芸は5点目、11分間で3ゴールと攻撃力の高さを見せつけた。さらに左からのセンタリングが相手DFに当たったこぼれ球を温崎が決めて6点目を奪った大阪学芸が圧倒的な攻撃力を見せ星槎国際湘南に快勝し、2回戦進出を決めた。



また、他会場で行われていた藤枝順心は鎮西学院と対戦し、前半をスコアレスで折り返した。後半に入ると藤枝順心は7分間で3ゴールをあげ3ー0で勝利し、2回戦進出を決めた。

【第34回全日本高等学校女子サッカー選手権 1回戦結果】

山形明正（山形）2ー8 日本航空（山梨）

四学香川西（香川）1ー2 明桜（秋田）

高川（山口）3ー0 宇都宮文星（栃木）

豊川（愛知）2ー3 鹿島学園（茨城）

益田東（島根）6ー2 那覇（沖縄）

鳴門渦潮（徳島）0ー2 宮崎学園（宮崎）

藤枝順心（静岡2）3ー0 鎮西学院（長崎）

高知（高知）1ー1 前橋育英（群馬）

（PK 6ー5）

松山東雲（愛媛）1ー0 神埼（佐賀）

