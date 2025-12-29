¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¡È¥½¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÉÆ°²è¸ø³«¡ª²Î¾§ÎÏ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
SEVENTEEN¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2¿Í¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢°¦¸¤¤È¡ÈÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢12·î26Æü¡¦27Æü¤ËSEVENTEEN¤Î¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤ÓSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥½¥í¶Ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ²Î¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥½¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÉÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡ØHappy Virus¡ÊDK Solo¡Ë¡Ù¡¢¥É¥®¥ç¥à¤Ï¡ØRaindrops¡ÊSEUNGKWAN Solo¡Ë¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶À¤Ç¡ØHappy Virus¡ÊDK Solo¡Ë¡Ù¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èà¤Î²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¥É¥®¥ç¥à¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡ØRaindrops¡ÊSEUNGKWAN Solo¡Ë¡Ù¤ò¸«»ö¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£ÀÅ¤«¤ÊÆ³ÆþÉô¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ë¥µ¥Ó¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤«¤é¤Ï¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´°àú¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥É¥®¥ç¥à¤È¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ØDie With a Smile¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤Î¤Ê¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±Æ°²è¤ÏYouTube´Ú¹ñ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ê12·î15ÆüÉÕ¡Ë¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â50°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î12Æü¸á¸å6»þ¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSerenade¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢·ñÂÕ¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤ò¡¢´¶ÀË¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÌë¤Ë²Î¤¦°¦¤Î²Î¡ÊSerenade¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡ÖÁÇØø¡Ê¥½¥è¥ó¡Ë¡×¡Ö逭º¯¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Õ¥ó¡Ë¡×¡ÖCOMPACT¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢Åß¤Î¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£