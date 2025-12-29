週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１．６０ポイント（０．０４％）高の３９６５．２８ポイントと小幅ながら９日続伸した。

先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。中国経済を巡る不透明感がくすぶる中、当局は経済対策を重視するスタンスを継続している。中国財政部は２８日、週末に開いた全国財政工作会議の発表資料を公開し、「より積極的な財政政策を実施する方針」を改めて示した。

ただ、上値は限定的。上海総合指数はこのところの連騰で、約１カ月半ぶりの高値水準を付けているだけに、売り圧力も意識されている。また、３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが公表されることも気がかり材料だ。指数は安く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、銀行の上げが目立つ。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が３．８％高、交通銀行（６０１３２８／ＳＨ）が２．１％高、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）と中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）がそろって２．０％高、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．７％高で引けた。

石油株も高い。中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が３．６％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．２％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．１％ずつ上昇した。

ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が２．４％高、中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）が１．４％高と値を上げている。ハイテク株、自動車株、空運株なども買われた。

半面、発電株は安い。国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が８．０％、上海電力（６０００２１／ＳＨ）が５．０％、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が５．１％、大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が４．０％、華電国際電力（６０００２７／ＳＨ）が３．０％ずつ下落した。

産金株もさえない。紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）と山東黄金（６００５４７／ＳＨ）がそろって２．６％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が２．４％安、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が１．６％安で取引を終えた。公益株、医薬株、食品飲料株なども売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５５ポイント（０．２２％）高の２５３．４２ポイント、深センＢ株指数が３．８３ポイント（０．３０％）安の１２６１．４７ポイントで終了した。

