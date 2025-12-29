¡Ö¥ß¥é¥Î¤ËºÊ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¿·ßÀÎ©Ìé ÂåÉ½Áª½Ð¤Ø¤«¤±¤¿»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡ºÊ¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²Ö¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤â¡¡¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ßÀÎ©ÌéÁª¼ê¤¬29Æü¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²ÖÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¡¢¹ç½ÉÃæ¤Ë»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤´éÌÌ¤Î¹üÀÞ¤äº¸É¨¤Î¥±¥¬¤ò¤ª¤Ã¤¿¿·ßÀÁª¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÕ¶¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò500m¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦2¿Í¡£²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÉ×¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¸ÞÎØÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â¡¢ÇÔÀï¤·¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£
¿·ßÀÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏºÊ¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£Æó¿Í¤·¤Æµã¤Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤·¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡¢¥ß¥é¥Î¤ËºÊ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¿·ßÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤±¤É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á´Éô¤Î½Ö´Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¢¤È¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±ÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìµ»ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ßÀÁª¼ê¤Ï¡Ö¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÐÍè¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¿¤Ã¤Æ¡£¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ä¤¯¤·¤Æ¡¢¼è¤ì¤¿¤é¤«¤±¤Ë¤¤¤¯¡£3Âç²ñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤«¤±¤µ¤»¤ë¤ï¡£Á´ÎÏ¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£