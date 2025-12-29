プロ野球・巨人の小林誠司選手がインスタグラムを開設。選手らもこれに喜びの声をあげています。

小林選手はインスタグラムに、朝井秀樹サブマネージャーとの写真を含む4枚の写真を公開。本文には「START」とつづり、アカウントの開設を報告しました。さらにストーリーズにもこの投稿を掲載。「インスタ始めました！」とコメントを寄せています。

これには多くの選手仲間たちも反応。巨人の中山礼都選手や萩尾匡也選手、田中千晴投手、郡拓也選手などもこの投稿を引用し「誠司さんがついに始めました！」などと喜びのコメントを寄せます。さらに巨人でともにプレーした現ロッテの石川慎吾選手も自身のSNSで小林選手の投稿を共有。球団の垣根を越えてロッテ・藤原恭大選手などもストーリーズにて開設を知らせました。

オフにはともにトークショーに参加するなど、小林選手と交友の厚い重信慎之介さんは、X（旧Twitter）でもアカウント開設を報告。「【緊急】みなさん！待望の朗報です！！ついに小林誠司先輩がInstagramを始めました！！どうぞよろしくお願いします！！」とつづり、ファンに呼びかけました。