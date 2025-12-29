Ungrid新作アイテム登場！冬のカプセルコレクションで魅せる特別スタイル

Ungridから、ホリデーシーズンを彩る冬のカプセルコレクションが登場しました。2025年12月3日(水)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開され、季節を楽しむための特別なスタイルが勢ぞろい。輝きを放つラメニットやスパンコール、冬らしい求心柄、そして存在感のあるボア素材など、着こなしの幅を広げてくれるアイテムが豊富にラインナップ。コーデの主役になる一枚からレイヤードで魅せたいアイテムまで、この冬をより楽しくしてくれる選択肢が揃いました♡

冬らしさと輝きが映える華やぎルック

ホリデーシーズンにぴったりの輝きをまとったコーデがラインナップ。

「オフショルラメルーズニット（11,000円）」はデコルテが美しく見えるシルエットで、冬のスタイルに女性らしさを添えてくれます。

合わせるのは「透かし編みスパンコールレイヤードスカート（14,300円）」。動くたびにきらめくスパンコールが、ワントーンのブルーコーデを一層華やかに演出します。

ホリデーイベントやデートにも映える特別なスタイルに。

EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

レイヤードで魅せるあたたかみのある着こなし

冬らしい求心柄が映える「求心柄ルーズニット（12,100円）」は、一枚で存在感を放つ主役アイテム。

さらに「レースデザインキャミ（9,900円）」を重ねることで、ニットの温かさのなかに繊細な抜け感が生まれ、大人の女性らしいバランスが叶います。

ボトムには人気の「カーブルーズデニム（22,000円）」を合わせ、カジュアルさと女性らしさを絶妙にミックスした着こなしに。

スウェットで楽しむカジュアルな冬スタイル

アクティブな冬を過ごしたい人には、スウェットを取り入れたリラックスコーデがぴったり。

「ダブルジップピグメントショートパーカー（13,200円）」と「ピグメントスウェットルーズパンツ（14,300円）」のセットアップに、「ボアショートブルゾン（22,000円）」を合わせれば、温かさと可愛さを兼ね備えた旬の冬スタイルが完成♪

また「クリスマスプリントスウェット（12,100円）」は古着ライクで遊び心のあるデザイン。デイリーにもイベントにも活躍してくれます。

冬の気分を高めるUngridの特別コレクション

Ungridの冬のカプセルコレクションは、今年の冬を思い切り楽しめる魅力的なアイテムが勢ぞろい。

ラメやスパンコールのきらめき、求心柄のぬくもり、ボアの存在感など、季節感がありながら自分らしさを楽しめるスタイルが揃っています。

全13LOOKが公開されているので、気になるアイテムをチェックして冬のおしゃれをアップデートしてみてくださいね♡