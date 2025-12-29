第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが29日に発表され、各チーム往路5区間、復路5区間の計10区間のメンバーと補欠6人が発表された。

3連覇を狙う青山学院大、今回は“輝け大作戦”を発表した原晋監督（58）は10日に行われた箱根駅伝トークバトルで「朝日は早くに昇るでしょう」とエース・黒田朝日（4年）の起用は早い区間と匂わせていたが補欠。山登りとなる5区には1年の松田祐真、レースの流れを作る1区に荒巻朋熙（4年）を配置。アンカーの10区は折田壮太（2年）となった。

全日本で勝利した駒沢大は佐藤圭汰（4年）、山川拓馬（4年）、帰山侑大（4年）が補欠、各校の動きを警戒していた。

10月の出雲駅伝を制した国学院大・前田康弘監督（47）は「昨年、本気で（大学駅伝三冠を）狙いに行って上位2校にボコボコにやられたので、今年は箱根優勝、1点で1年間やってきた」とリベンジを誓い、2区にはキャプテン・上原琉翔（4年）。青木瑠郁（4）、高山豪起（4）、野中恒亨（3）は補欠となり、こちらも当日変更で手の内を見せなかった。

早稲田大“山の名探偵”工藤慎作（3年）は5区、1年の鈴木琉胤、佐々木哲は補欠。前回1区で大逃げを打った中央大は1区に辻誉（1年）、吉居駿恭（4）は補欠となった。

これで決定ではなく、往路・復路スタートの1時間10分前にメンバー変更が可能。しかし、正選手間の区間変更は認められない。往路、復路あわせて変更は6人までで、1日最大4人まで変更できる。

【第102回東京箱根間往復大学駅伝競走 区間エントリー】

■青山学院大学 18年連続31回目※（）内は学年

1区：荒巻朋熙（4）2区：上野山拳士朗（1）3区：宇田川瞬矢（4）4区：平松享祐（3）5区：松田祐真（1）6区：石川浩輝（1）7区：佐藤愛斗（2）8区：塩出翔太（4）9区：佐藤有一（4）10区：折田壮太（2）

補欠：黒田朝日（4）、鳥井健太（3）、中村海斗（3）、飯田翔大（2）、遠藤大成（2）、小河原陽琉（2）

■駒澤大学 60年連続60回目

1区：小山翔也（3）2区：森重清龍（4）3区：篠和真（1）4区：村上響（3）

5区：安原海晴（3）6区：伊藤蒼唯（4）7区：植阪嶺児（3）8区：坂口雄哉（2）

9区：菅谷希弥（2）10区：新谷倖生（3）

補欠：帰山侑大（4）、佐藤圭汰（4）、山川拓馬（4）、桑田駿介（2）、谷中晴（2）、牟田凜太（1）

■国学院大学 10年連続19回目

1区：嘉数純平（4）2区：上原琉翔（4）3区：永田智基（3）4区：辻原輝（3）

5区：郄石樹（1）6区：後村光星（3）7区：鼻野木悠翔（2）8区：飯國新太（2）

9区：野田顕臣（1）10区：吉田蔵之介（3）

青木瑠郁（4）、高山豪起（4）、野中恒亨（3）、浅野結太（2）、岡村享一（2）

尾熊迅斗（2）

■早稲田大学 50年連続95回目

1区：吉倉 ナヤブ直希（2）2区：山口智規（4）3区：山口竣平（2）4区：武田知典（3）5区：工藤慎作（3）6区：山粼一吹（3）7区：多田真（1）8区：宮岡凜太（4）9区：宮本優希（3）10区：瀬間元輔（2）

補欠：伊藤幸太郎（4）、間瀬田純平（4）、小平敦之（3）、佐々木哲（1）

鈴木琉胤（1）、堀野正太（1）

■中央大学 9年連続99回目

1区：辻誉（1）2区：溜池一太（4）3区：本間颯（3）4区：三宅悠斗（1）

5区：柴田大地（3）6区：並川颯太（2）7区：七枝直（2）8区：佐藤大介（2）

9区：白川陽大（4）10区：茺口大和（1）

補欠：折居幸成（4）、吉居駿恭（4）、吉中祐太（4）、佐藤蓮（3）、藤田大智（3）、岡田開成（2）

■城西大学 4年連続20回目

1区：熊井志岳（3）2区：V.キムタイ（4）3区：小早川凌真（4）4区：桜井優我（4）5区：斎藤将也（4）6区：大沼良太郎（4）7区：河野世寿（3）8区：小田伊織（3）9区：村木風舞（2）10区：岩田真之（4）

補欠：鈴木健真（4）、山中達貴（4）、柴田侑（3）、中島巨翔（3）、小林竜輝（2）、三宅駿（2）

■創価大学 7年連続9回目

1区：黒木陽向（4）2区： 篠原一希（3）3区：織橋巧（3）4区：ソロモン ムトゥク（2）5区：野沢悠真（4）6区：小池莉希（3）7区：石丸惇那（4）8区：衣川勇太（1）9区：榎木凜太朗（2）10区：齊藤大空（3）

補欠：竹田康之助（4）、S.ムチーニ（3）、根上和樹（3）、 有馬貫太（2）

石丸修那（2）、山口翔輝（2）

■東京国際大学 2年連続9回目

1区：佐藤柊輔（1）2区：リチャード エティーリ（3）3区：古賀智也（2）

4区：久保遼人（3）5区：荒谷俊輔（1）6区：中山拓真（4）7区：大平滉太（4）

8区：菱田紘翔（3）9区：川内琉生（4）10区：久保茉潤（1）

補欠：大村良紀（4）、菅野裕二郎（4）、前田寛明（4）、アモス ベット（3）

小柴裕士郎（2）、政仁斗（2）

■東洋大学 24年連続84回目

1区：松井海斗（2）2区：倉本晃羽（3）3区：迎暖人（2）4区：緒方澪那斗（4）

5区：木村隆晴（1）6区：内堀勇（2）7区：岸本遼太郎（4）8区：馬場大翔（3）

9区：久保田琉月（3）10区：薄根大河（3）

補欠：網本佳悟（4）、西村真周（4） 、濱中尊（3）、陳内紫音（2）、宮崎優（2）、小野真和（1）

■帝京大学 19年連続27回目

1区：小林咲冴（2）2区：楠岡由浩（3）3区：浅野智仁（3）4区：谷口颯太（3）

5区：浅川侑大（3）6区：大西柊太朗（3）7区：佐藤誠悟（2）8区：松井一（2）

9区：尾崎仁哉（4）10区：鎗田大輝（4）

補欠：柴戸遼太（4）、島田晃希（4）、藤本雄大（4）、原悠太（3）、廣田陸（3） 、斎藤翔真（2）

■中央学院大学 3年連続25回目

1区：近田陽路（4）2区：市川大世（3）3区：長部虎太郎（2）4区：三代田宏太朗（2）5区：小川優晴（1）6区：小松裕大朗（4）7区：徳善龍（2）8区：黒谷優（4）9区：林愛斗（3）10区：成川翔太（4）

補欠：坂本駿（4）、三角洸太（4）、 前原颯斗（3）、長友英吾（2）、 山中航太（2）、米田昂太（2）

■順天堂大学 15年連続67回目

1区：池間凛斗（2）2区：吉岡大翔（3）3区：井上朋哉（1）4区：古川達也（3）

5区：小林侑世（3）6区：谷本昂士郎（2）7区：村松翼（3）8区：野崎健太朗（2）9区：石岡大侑（4）10区：大倉靖萌（4）

補欠： 石井啓太（3）、林龍正（3）、川原琉人（2）、玉目陸（2）

永原颯磨（2）、山本悠（2）

■山梨学院大学 6年連続39回目

1区：平八重充希（4）2区：ブライアン キピエゴ（3）3区：占部大和（3）

4区：阿部紘也（2）5区：弓削征慶（4）6区：南葉聖琥（3）7区：傳法谷元（3）

8区：高橋楓河（2）9区：平井翼（3）10区：田原匠真（3）

補欠：ジェームス ムトゥク（4）、友村輝（4）、宮地大哉（3）、和田瑛登（3）

、大杉亮太朗（2）、 松岡一星（2）

■日本大学 3年連続92回目

1区：山口彰太（3）2区：シャドラック キップケメイ（3）3区：後藤玄樹（1）4区：片桐禅太（3）5区：鈴木孔士（4）6区：滝澤愛弥（4）7区：石川悠斗（2）8区：山口月暉（4）9区：長澤辰朗（2）10区：大仲竜平（4）

補欠：冨田悠晟（4）、中澤星音（4）、天野啓太（3）、高田眞朋（3）、山口聡太（3）、橋本櫂知（2）

■東海大学 2年ぶり52回目

1区：兵藤ジュダ（4）2区：花岡寿哉（4）3区：平井璃空（2）4区：南坂柚汰（3）5区：岩根正悟（2）6区水野夢大（2）7区：鈴木天智（4）8区：ロホマン シュモン（4）9区：藤田悠（3）10区：中井陸人（4）

補欠：草刈恭弓（4）、竹割真（4）、永本脩（3）、 矢口陽太（3）、中野純平（2）松山優太（1）

■東京農業大学 2年ぶり71回目

1区：森本守勇（1）2区：前田和摩（3）3区：原田洋輔（4）4区：植月俊太（3）

5区：菅原昇真（4）6区：梅原悠良（2）7区：渡邉有翔（3）8区：菅原匠人（2）

9区：菅野優空（2）10区：川上温（2）

補欠：小島岳斗（4）、深堀優（4）、 栗本航希（3）、生田鼓太郎（2）、井坂光（1）内田温規（1）

■神奈川大学 3年連続56回目

1区：上田航大（2）2区：宮本陽叶（4）3区：西坂昂也（4）4区：平川瑠星（3）

5区：三原涼雅（3）6区：大岩蓮（3）7区：山本琉楓（3）8区：近藤大智（2）

9区：花井創（3）10区：志食隆希（4）

補欠：酒井健成（4）、阿部倫久（3）、滝本朗史（3）、 新妻玲旺（3）

遠藤優裕（2）、木村駿太（1）

■大東文化大学 4年連続54回目

1区：大濱逞真（2）2区：棟方一楽（3）3区：菅粼大翔（1）4区：松浦輝仁（2）

5区：上田翔大（1）6区：石川郁弥（3）7区：中澤真大（2）8区：庄司瑞輝（3）

9区：エヴァンス キプロップ（2）10区：清水雄翔（2）

補欠：赤星龍舞（4）、 入茺輝大（4）、 照井海翔（4）、戸田優真（4）、 鈴木要（1）、日郄龍之助（1）

■日本体育大学 78年連続78回目

1区：樋村銀河（2）2区：田島駿介（4）3区：荻野桂輔（2）4区：水津勇人（1）

5区：浦上和樹（4）6区：山上勇希（2）7区：吉岡斗真（2）8区：𠮷田黎大（3）

9区：永見進之介（2）10区：大竹雄大（4）

補欠：平島龍斗（4）、二村昇太朗（4）、山崎丞（4）、天瀬海斗（3）

佐藤大和（2）、夏見虹郎（1）

■立教大学 4年連続31回目

1区：向津翼（1）2区：馬場賢人（4）3区：本宮慶尚（2）4区：伊藤匠海（3）

5区：木島陸（3）6区：野口颯汰（3）7区：小倉史也（4）8区：尾関柊太（1）

9区：森川祐暉（2）10区：鈴木愛音（2）

補欠：國安広人（4）、永井駿（4）、吉屋佑晟（4）、木代博也（3）、原田颯大（3）、 山下翔吾（2）

■関東学生連合（オープン参加）

1区：川粼颯（筑波大学3）2区：古橋希翁（駿河台大3）3区：大島史也（法政大4）

4区：大湊柊翔（明治大学3）5区：郄橋歩夢（明治学院大3）6区：山中寿世夢（国士舘大3）7区：秋吉拓真（東京大4）8区：横尾皓（芝浦工業大4） 9区：染谷雄輝（日本薬科大4）10区：佐野颯人（武蔵野学院大3）

補欠：本多健亮 （東京大大学院M2）、光安航希（亜細亜大4）、会田昊生（上武大学3）、 上山詩樹（専修大学3）、相川正樹（平成国際大2） 、柿内心温（拓殖大学2）

