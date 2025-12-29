絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキング！ 2位「川越プリン」を抑えた1位は？【2025年調査】
寒さが本格的になり、暖かいお部屋で家族や友人と過ごす時間が増える季節には、お茶の間に彩りを添えるお菓子や特産品が欠かせません。その土地ならではの伝統の味から、今の気分にぴったりの新しい名物まで、冬のひとときを豊かにしてくれるラインアップをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「埼玉県のお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「恐らくプリンが嫌いな人は早々いないはず。川越イコール小江戸のイメージが強くてそこにプリン？！はインパクト与えそう。女性や子供には特に喜ばれること間違いない」（40代男性／埼玉県）、「以前知人にお土産で頂きました。味は上品で滑らかな口当たりでお土産に最適だと思いました」（50代男性／埼玉県）、「川越プリンは、味の種類もあるしなめらかなプリンで美味しいからお土産にもらったら嬉しいし、自分もお土産に買いたいと思う」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「懐かしい味で日本人なら誰でも一度は食べたことのある醤油味だから、好きな人は多いはず。もはや主食系お菓子」（50代回答しない／大阪府）、「埼玉だけでなく、全国を代表する、せんべい関係の土産物だからであります」（50代男性／新潟県）、「しょうゆの香ばしさとコクがクセになる飽きのこない味わい、昔からある伝統的なお煎餅は外せないでしょ」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「埼玉県のお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円〜1700円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：川越プリン（川越プリン）／87票2位にランクインしたのは、「川越プリン」でした。蔵造りの街並みが残る川越で誕生したこのプリンは、地元の厳選素材を使用し、1つ1つ店内の工房で手作りされています。滑らかな口当たりと素材本来の風味をいかした味わいは、老若男女問わず愛される現代の川越名物。見た目もおしゃれでかわいらしく、トレンド感とおいしさを兼ね備えた「外さない」ギフトとして高い評価を得ています。
回答者からは「恐らくプリンが嫌いな人は早々いないはず。川越イコール小江戸のイメージが強くてそこにプリン？！はインパクト与えそう。女性や子供には特に喜ばれること間違いない」（40代男性／埼玉県）、「以前知人にお土産で頂きました。味は上品で滑らかな口当たりでお土産に最適だと思いました」（50代男性／埼玉県）、「川越プリンは、味の種類もあるしなめらかなプリンで美味しいからお土産にもらったら嬉しいし、自分もお土産に買いたいと思う」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：草加せんべい（いけだ屋）／90票1位に輝いたのは、いけだ屋の「草加せんべい」でした。埼玉県を代表する銘菓として全国的な知名度を誇り、まさに「鉄板」のお土産です。いけだ屋のせんべいは、厳選されたお米と熟練の職人技によって生み出される、噛むほどに広がる香ばしさとしょうゆのうまみが特徴。時代が変わっても色あせない伝統のおいしさは、誰に渡しても喜ばれる安心感があり、「絶対に外さない」お土産として堂々の首位に選ばれました。
回答者からは「懐かしい味で日本人なら誰でも一度は食べたことのある醤油味だから、好きな人は多いはず。もはや主食系お菓子」（50代回答しない／大阪府）、「埼玉だけでなく、全国を代表する、せんべい関係の土産物だからであります」（50代男性／新潟県）、「しょうゆの香ばしさとコクがクセになる飽きのこない味わい、昔からある伝統的なお煎餅は外せないでしょ」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)