「泣けました」爛々・萌々、相方が闘病から復帰。「あんなに号泣しながら笑ったの初めて」
お笑いコンビ・爛々の萌々さんは12月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。休養していた相方の大国麗さんとのツーショットを公開し、祝福の声が寄せられています。
【写真】爛々・萌々、闘病復帰の相方とのツーショット
「復帰切望してました！」萌々さんは「爛々･萌々初単独ライブでもあり爛々再出発単独ライブでした 本当にありがとうございました」とつづり、4枚の写真を投稿。3、4枚目には、体調不良で休養していた大国さんとステージに立つ姿を載せています。萌々さんは「私たちはこれからも命を燃やすよ みんなに愛と感謝を」ともつづりました。
ファンからは「大国さんお帰りなさい」「復帰切望してました！」「また漫才が見れるんだ」や「泣けました」「あんなに号泣しながら笑ったの初めて」「思いっきりもらい泣きした」といった声が寄せられています。
「大国さん、おかえりなさい！」よしもと漫才劇場の公式Xアカウントも同日、投稿を更新。「爛々萌々 初単独ライブ 『麗々』 ご来場・ご視聴ありがとうございました！」「そして…大国さん、おかえりなさい！ 久しぶりに揃った『爛々』の漫才、楽しんでいただけましたでしょうか？？」と、大国さんが萌々さんの単独ライブに出演したことを報告しました。2023年8月31日から休養して以降、初の公の場となった大国さん。今後のコンビでの活躍が楽しみですね。(文:堀井 ユウ)
