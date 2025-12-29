『VIVANT』続編、堺雅人・二宮和也らの共演シーンを初公開。TBS『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』で撮影舞台裏に突撃
もしも…誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？
そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』。
年末12月31日の放送では、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』の裏側に迫ります。
アゼルバイジャンでの海外ロケでどのような撮影をしているのか特別調査。さらに、謎に包まれたストーリーに迫る新情報も連発。続編の１シーンを少しだけ初公開します。
番組内容
12月31日（水）午後1時30分（※一部地域を除く）からは、来年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の撮影現場に突撃！
アゼルバイジャンでの海外ロケではどのような撮影をしているのか、撮影の裏側や続編のドラマセット裏も特別調査する。
さらに堺雅人、二宮和也らの共演シーンを“ちょっとだけ”全世界初公開。はたして堺と二宮の続編での関係性は？ 続編のストーリーを知るヒントが盛りだくさん！
さらに主演・堺雅人＆監督・福澤克雄からテレビ初公開の『VIVANT』続編の胸熱展開な新情報が明らかに！
また前作のメイキング映像から『VIVANT』のこだわり撮影シーンも公開する。