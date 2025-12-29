¡ÖËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò¾Ò²ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤Öy»Ò¤Á¤ã¤ó(X@omochi57842411¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÎÙ¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ä

¡¡YouTube¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëy»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿­àÅÅ¼ÖºÂÀÊ¤Ç¤ÎÉÔ²÷¹Ô°Ù­á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÀÊ¤Î¤³¤ìÉÔ²÷¤¹¤®¤ë¡£²¡¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÄÌÏ©Â¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÙ¤Î¿Í¤¬ÏÓ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¡¢Â­¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¡£¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÃËÀ­Æ±»Î¤Ç¤â¤¢¤ëËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¡×¡Ö¤³¤ì·ù¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤Á°Äó¤Ê¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ëµï¿´ÃÏ°­¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡Ä¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 