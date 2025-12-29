¡ÖÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×ÀÄ¿¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çà¶Ã¤¤Î¾¦ÉÊá½÷À¥À¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Öº£Ç¯¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥À¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·§Ã«Ëã²»¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢SNS¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄ¿¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤ÏÅôÌý¤¬Çä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅôÌý¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Î·§Ã«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö18ºÐ¤Î»þ¾åµþ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÅôÌý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¡£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¾åµþÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¥¤¥¤¤Î¡©¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÏÅôÌýÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬»È¤¨¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅôÌý¤Ï¾ÃËÉË¡¾å¤Î¡Ö´í¸±Êª(Âè4ÎàÂè2ÀÐÌýÎà)¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäÎÌ¤äÃùÂ¢ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÄê¿ôÎÌ(1,000¥ê¥Ã¥È¥ë)Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÏ½Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ïµö²Ä¤¬É¬Í×¡£