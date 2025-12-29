´ÆÆÄ¤Ï¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¡º£Âç²ñÍ£°ì½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡¡Ä¹ºê¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¹ñ¸«¤Ê¤É·âÇË¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢1²óÀï¡¡¶å½£Ê¸²½³Ø±à0¡½2ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê29Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitsu¡Ë
¡¡º£Âç²ñÍ£°ì½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ËÎÏÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾14Ê¬¡¢Áê¼ê¤ÎMF½¡ÁüÎèÎÜ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¤â½¡Áü¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤âºÆ»°·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ï2019Ç¯¤ËÁÏÉô¡£20Ç¯¤«¤é¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤äV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÍ¸÷Î¼ÂÀ´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¡¢Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÅÁÅý¹»¤Î¹ñ¸«¤ò2¡½2¤«¤é¤ÎPKÀï¡Ê5¡½3¡Ë¤Ç·âÇË¤·¡¢·è¾¡¤ÏÁÏÀ®´Û¤Ë3¡½0¤Ç´°¾¡¡£½é¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë