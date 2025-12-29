◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

2011年の第87回大会以来、15年ぶりの頂点を見据える早稲田大学は、2区にエース山口智規選手(4年・駅伝主将)を登録。そのキャプテンがキーマンに挙げた山口竣平選手(2年)は3区に登録され、前回大会(3区区間3位)に続く好走が期待されます。

5区は前回大会で区間2位の走りを見せた“山の名探偵”こと工藤慎作選手(3年)が自身3度目の山上りへ。1年目から日本選手権にも出場した2人のスーパールーキー、鈴木琉胤選手(1年)と佐々木哲選手(1年)は補欠登録となっています。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人、最大6人まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、早稲田大学の区間エントリー

1区 吉倉ナヤブ直希(2年)

2区 山口智規(4年)

3区 山口竣平(2年)

4区 武田知典（3年）

5区 工藤慎作(3年)

6区 山崎一吹(3年)

7区 多田真(1年)

8区 宮岡凜太(4年)

9区 宮本優希(3年)

10区 瀬間元輔(2年)

〈補欠登録〉伊藤幸太郎(4年)間瀬田純平(4年)小平敦之(3年)佐々木哲(1年)鈴木琉胤(1年)堀野正太(1年)