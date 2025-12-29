【箱根駅伝】早稲田大学の区間エントリー 2区は山口智規、5区は“山の名探偵”こと工藤慎作が3年連続 スーパールーキー鈴木琉胤は補欠登録
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。
2011年の第87回大会以来、15年ぶりの頂点を見据える早稲田大学は、2区にエース山口智規選手(4年・駅伝主将)を登録。そのキャプテンがキーマンに挙げた山口竣平選手(2年)は3区に登録され、前回大会(3区区間3位)に続く好走が期待されます。
5区は前回大会で区間2位の走りを見せた“山の名探偵”こと工藤慎作選手(3年)が自身3度目の山上りへ。1年目から日本選手権にも出場した2人のスーパールーキー、鈴木琉胤選手(1年)と佐々木哲選手(1年)は補欠登録となっています。
メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人、最大6人まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。
以下、早稲田大学の区間エントリー
1区 吉倉ナヤブ直希(2年)
2区 山口智規(4年)
3区 山口竣平(2年)
4区 武田知典（3年）
5区 工藤慎作(3年)
6区 山崎一吹(3年)
7区 多田真(1年)
8区 宮岡凜太(4年)
9区 宮本優希(3年)
10区 瀬間元輔(2年)
伊藤幸太郎(4年)
間瀬田純平(4年)
小平敦之(3年)
佐々木哲(1年)
鈴木琉胤(1年)
堀野正太(1年)