【紅白リハ】LiSA、本番衣装は「無限城編に溶け込むように…」 『鬼滅の刃』特別映像で主題歌披露
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
4回目の出場となるLiSAが、報道陣の取材に対応した。今年の大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を、紅白のステージだけの『鬼滅の刃』スペシャル映像とともに披露する。
【全身ショット】黒のミニワンピで登場したLiSA
パフォーマンスに向けてLiSAは「作品とともに年末の皆さんへの感謝の思いを込めて歌いたいと思います」とコメント。気になる“本番衣装”については「華やかな…。無限城編に溶け込むように、とイメージして作っていただきました」と含みを持たせた。
また、紅白のステージを踏むのは、4年ぶりとあって「まずはとても光栄で、とてもうれしい。特別な思いがここにはあります。テレビで見てくださる方には、パワーアップして帰ってきた私を見てもらえるよう頑張ります！」と力強く意気込んだ。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
