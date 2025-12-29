2025年も残すところあとわずか。熊本市の神社や餅店では新年を迎える準備が進んでいます。

熊本市の加藤神社では、干支の縁起物や破魔矢などを並べるための仮設テントが設営され、臨時の巫女たちが挨拶の仕方や、お守りの種類などを学ぶ勉強会も開かれました。

「巫女さんの姿を見てかっこいいと思っていた。しっかり笑顔で迎えたいと思っている」（臨時の巫女）

近年は混雑を避ける「分散参拝」も多いことから、来年の干支、午が描かれた破魔矢が既に並んでいて、手に取る参拝者の姿も見られました。

「皆さんが安心してお参りできるように環境を整えているので、多くの方にお越しいただければ」（加藤神社 西山敬重 権禰宜）



正月3が日で45万人の参拝者を見込んでいるということです。



一方、正月に欠かせない餅の販売もピークを迎えています。



熊本市にある1910年（明治43年）創業の老舗、「米白餅本舗（よねはくもちほんぽ）」では、午後1時ごろからつきたての餅が販売され、買い物客が次々と訪れていました。

「毎年新米のみを使っていて、今年の餅も例年通りおいしいお餅ができている」（米白餅本舗 田尻隆一郎社長）



「毎年、暮れはここに来る。正月らしくなる」（買い物客）



今年はコメの価格高騰で、仕入れ値が去年と比べて7割ほど上がりましたが、正月の餅を楽しんでもらおうと、値上げ幅は5割程度に抑えているということです。



鏡餅のほか来年の干支が入った「干支餅」も販売されていて、大晦日まで営業するということです。