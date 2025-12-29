¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛLiSA¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Î°áÁõ¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ÖÍÏ¤±¹þ¤à°áÁõ¤Ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢LiSA¡Ê38¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿ô¡¹¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿LiSA¡£4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Ï¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¶½¶È¼ýÆþ386.1²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡¢±Ç²è¤Î´¶Æ°¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÈþÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÆÃÊÌ¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ï±Ç²è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÜºÙ¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌµ¸Â¾ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÌµ¸Â¤Î¾ë¤ÇÈô¤Ó²ó¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£