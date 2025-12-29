大雨に見舞われた避難民キャンプを歩くパレスチナの住民＝27日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区はこの週末も激しい雨と厳しい寒さに見舞われ、冬の悪天候によるパレスチナ人の死者数は増え続けている。

ガザの民間防衛当局によると、28日には寒さの影響で壁が崩落し、7歳の子どもを含む2人が死亡した。

爆撃で破壊された建物の残骸で雨をしのごうとするパレスチナ人がいる中、支援機関は、老朽化した建物が寒さで倒壊しやすく、危険が高まっていると警告している。

ガザでイスラム組織ハマスが運営する「政府メディア局（GMO）」は28日、荒天から逃れようと家屋や建物に身を寄せていた人々の頭上に建物が崩れ落ち、20人が死亡したと明らかにした。冬の到来以降、少なくとも49棟の建物が天候の影響で倒壊したという。

雨水が染み込んだもろいテントでの生活を強いられている人々にとっては、強風で住まいそのものが吹き飛ばされる危険もある。ガザ中部デイルアルバラの難民キャンプにいる避難民の男性は、近くの木が倒れてテントが壊れたと語った。

「風で木が倒れたのはこれで2本目だ。我々にとって世界はどこにあるのか。人権はどこにあるのか」。エヤド・アブ・ジデヤンさんは28日、CNNにこう訴えた。

国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のラザリーニ事務局長は、必要な規模の援助物資がガザ地区に流入していないことを強調し、援助が入れば「明日から支援を倍増させる」ことができると訴えた。