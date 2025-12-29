俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が２９日、都内で「映画ラストマン −ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ−」の公開御礼舞台あいさつに、Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２６）らと登壇した。

“最強バディ”を演じた福山と大泉が息ぴったりに盛り上げた。永瀬が「２人の背中から学んだこと」を聞かれると、すかさず大泉が「まあそうですね〜」と永瀬の物まねを始めて笑わせた。以前の舞台挨拶で不在だった永瀬が「すごいタイミング良かったですね。今日は俺いるんですよ！」とキレキレにツッコむと、福山も「僕はですね…」と永瀬のものまねで参戦。大先輩の物まねに、永瀬は「めっちゃおる俺！舞台上に！半分近く永瀬じゃないですか！」と笑っていた。

年末には、福山と永瀬が３１日のＮＨＫ紅白歌合戦に出演する。福山はＢ′ｚ・稲葉浩志とタッグを組んだ今作の主題歌「木星ｆｅａｔ．稲葉浩志」を披露する予定で、「１２月２４日にデジタルリリースさせていただいて。好評なんですけど、キンプリもなんかやってたね」と、同日にＫｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅとしてアルバムを発売した永瀬に水を向けた。

永瀬が焦る中、大泉は「あててきたのか！？ずらしてくれないと困るよ。言われなくてもずらすでしょって言ってます」と便乗して観客は爆笑。永瀬は「本当にすみませんでした！」としつつ、「何より年末最後の日まで福山さんと同じステージに立てるのがうれしい。福山さんは本当に天才です！憧れの男性です」と熱弁。これには福山も「ありがとう！」と照れていた。

イベントには月島琉衣、宮沢りえ、平野俊一監督も登壇した。