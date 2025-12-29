フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが２９日までにインスタグラムを更新。パリでクリスマスを過ごしたことを報告した。

「久しぶりにパリで家族集合！！２４日は朝から買い出し。気温２度くらいだったのでマルシェでの買い出し中に耳も手足の先もピリピリと痛くなって。長女が付き合ってくれました」と伝え、黒のボアコートを着たスタイリッシュなファッションでショッピングカートを手にしたものや、長女と頬を密着させたショットをアップした。

「夜は毎年恒例の友人宅でのディナー」だったそうで豪華なテーブルセットや海鮮たっぷり盛られたプレートなども写真を添えて紹介。そして「皆様のノエルはいかがでしたか？」とつづった。

この投稿にはパリ在住の元ＴＢＳでフリーの雨宮塔子アナウンサーが「江里子さん、お帰りなさ〜い」と反応していた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。