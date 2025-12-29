&TEAM・MAKI、明石家さんまが実家に来た過去告白 当時のハイテンションファンサ明かす
【モデルプレス＝2025/12/29】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、28日放送のNHK総合「第17回明石家紅白！」（午後7時30分〜）に出演。MAKI（マキ）が明石家さんまと過去に接点があったことを明かした。
番組内の中盤、MAKIは「さんまさんが実家にいらっしゃったことがあって」と告白。驚いたさんまが「誰の息子や？」と身を乗り出すと、MAKIは笑いながら「ともこ...笑」と母親の名前を挙げ、「芸能人の息子とかではないんですけど、ジミー（大西）さんと一緒にいらっしゃって」と、さんまがテレビ番組のロケで自身の実家を訪れた過去を明かした。
また、さんまから「俺喋りかけた？」と尋ねられると、両手を大きく広げるジェスチャーを交えながら「『わぁー！』ってやってくれました」と説明。さんまらしいハイテンションなファンサービスを受けたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。（modelpress編集部）
◆MAKI、明石家さんまが「シンガポールの実家に」
◆MAKI、明石家さんまの神対応を告白
